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    女友放屁太臭工程師暴怒 摀鼻痛毆性侵嗆「10樓丟下去」

    黃男不滿女友放屁太臭，竟趁投宿飯店把她痛打一頓性侵。（歐新社）

    黃男不滿女友放屁太臭，竟趁投宿飯店把她痛打一頓性侵。（歐新社）

    2023/05/13 09:22

    〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓工程師2021年間與女友小詩（化名）北上旅遊，入住飯店後突然變了一個人，稱小詩一個月前在棉被裡放屁太臭，害他有後遺症，因此要摀住她的口鼻3分鐘傷害其腦部，並掏剪刀亂剪她的頭髮，甚至拳打腳踢性侵，得悉小詩對外求援，還嗆要把她從10樓丟下去。台北地院認定黃男觸犯傷害、強制性交、妨害自由等罪，日前判他6年4月刑。

    小詩控訴，原本開心和黃男出遊，沒想到入住飯店後，黃男突然掏出一把剪刀剪她的頭髮，並施暴讓她不敢反抗。剪完之後，黃男又說有第二件事要解決，就是要拿棉被跟枕頭壓她的口鼻3分鐘。

    黃男稱1個月前小詩在棉被裡放屁，讓他聞臭味而引發後遺症，因此要悶住她的口鼻傷害腦袋。小詩當時害怕極了，立刻摔房間裡的杯子，把碎片拿起來防身，黃男這才說「不報仇了」。

    時值半夜，小詩相信黃男，放下手上的碎片，躺在床上睡覺，沒想到睡到一半，黃男竟無套性侵，小詩立刻用腳反抗，導致黃男射精時一半射進去、一半流出來。黃男暴怒，再度拳打腳踢，小詩無力反抗，只能挨揍。

    隔天早上，小詩起床整理背包欲返家，黃男見狀，竟然再度脫掉她的衣服性侵，並把枕頭壓在她的臉上。小詩原本想息事寧人，用勸說的方式解決，也怕報警後會讓黃男沒有發展，可憐他，詎料黃男竟說改變主意，拉她到廁所壓入浴缸3分鐘。

    「我覺得我死定了!」小詩放棄勸說，趁黃男不注意，衝出房門大喊「救命!」黃男追出來並把小詩拉回房間，恐嚇「信不信我把你從10樓丟下去」。

    此時櫃台人員接獲其他房客通報，打電話到房間，黃男接起來後，小詩立刻在旁尖叫「幫我叫警察」，黃男氣得掛上電話，再度把她脫光打了一頓，直到警察到場，小詩才逃離狼爪。

    小詩頭部紅腫多處傷口、左側頸部紅腫、左乳頭紅腫、左側背部紅腫、雙手多處紅腫、左手腕附近表淺裂傷、處女膜紅腫、肛門口上方紅腫；黃男則辯稱兩人在玩，是情侶間的情趣，絕無性侵。

    北院表示，黃男犯後僅坦承剪去小詩頭髮及性交，但對於性侵、脅迫、傷害及剝奪其行動自由等行為均飾詞否認，甚至誆稱為男女朋友間的情趣遊戲，迄今仍未與小詩和解，取得原諒，實未見悔意，犯後態度難認良。

    北院考量黃男素行、研究所畢業、現職工程師、月薪20多萬日圓等情狀後，依傷害罪處刑1年：強制性交罪處刑5年；剝奪他人行動自由罪處刑8月，三罪應執行6年4月，可上訴。

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