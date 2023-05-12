憶母親最常講的一句話 賴清德落淚：學到不屈不撓堅強精神

談起與母親相處的時光，賴清德真情流露。（取自賴清德臉書）

2023/05/12 21:37

〔記者陳政宇／台北報導〕母親節前夕，民進黨主席、總統參選人賴清德談起自己與媽媽相處的時光，一度觸動情腸、眼眶泛淚。他說，「一枝草，一點露」是媽媽從小最常勉勵兒女的一句話，他也因此從媽媽身上學習到非常堅強、不屈不撓的精神。

賴清德YouTube頻道發布「看見，賴清德」系列第2支影片「我的阿母」。憶起幼時，賴清德感性說道，他小時候有個感覺，不管走到哪裡，遇到鄰居親戚朋友，最常聽到的一句話就是，「德仔，你們兄弟要乖一點，要聽話，要孝順，你阿母很辛苦」。

賴清德說，他在爸爸過世時還很小，念小學時是跟祖父一起睡，印象最深刻是，祖父和當地勞工一起組聚樂社，就像北管那種，廟會或殯葬都會去，有段時間的晚上，大人用鳳梨罐頭上下兩邊圓蓋做成鈸（台語：鑱仔），他就跟著坐在旁邊聚精會神地跟著練，媽媽有天較早回家並看到他在玩，就把他叫進屋子裡說，「你好好唸書就好，不用去玩那個」。

賴清德說，他們家有6個兄弟姊妹，他排第五，媽媽茹苦含辛撫養兒女長大成人，一個人兼職很多工作，例如，操作礦坑裡載運煤礦用的天車，幫礦工蓄電池，外面打雜工的就更多了。他睡醒時，媽媽已出門上班，他要睡覺時，媽媽還沒回來，每天都是如此，包含鄰里有事需要幫忙，媽媽就是有辦法騰出時間參與公益。

賴清德提到，他就讀國中時曾患盲腸炎，老師很關心，在班上募款，把錢放進信封，要協助他開刀的花費，當他拿回去給媽媽，媽媽沒接受，對他說，「你拿回去還給老師同學，你們小孩畢業長大就四處分散了，這人情要怎麼還？」談到此處，賴清德難掩情緒、真情流露，語帶哽咽，眼眶逐漸泛淚。

賴清德接著說，媽媽對兄弟姊妹常講「一枝草一點露，我們雖然比較窮，但天公伯也會給我們機會」，媽媽與台灣社會那個年代的婦女都一樣，不是哲學家、也不是教育家，就是大家都認真打拚、「賺食」養孩子，他因此從媽媽身上學習到非常堅強、不屈不撓的精神。

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