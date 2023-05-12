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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安才允諾就跳票！大安共構站吊車施工 捷運局、北捷竟未派員監工

    大安站共構站體招牌施工，大型吊車在軌道旁的限建範圍施工，捷運局、台北捷運公司竟沒派員監工、通報。（議員鍾沛君辦公室提供）

    大安站共構站體招牌施工，大型吊車在軌道旁的限建範圍施工，捷運局、台北捷運公司竟沒派員監工、通報。（議員鍾沛君辦公室提供）

    2023/05/12 18:41

    〔記者楊心慧／台北報導〕興富發建設台中工地日前發生吊臂掉落台中捷運軌道的重大意外，引起各界關注，台北市議員鍾沛君今在交通部門質詢時揭露，北捷至今仍未上緊螺絲，她昨接獲爆料指大安站共構站體招牌施工，大型吊車在軌道旁的限建範圍施工，捷運局、台北捷運公司竟沒派員監工、通報，台北市長蔣萬安昨才允諾啟動相關巡檢、監工作業的安全支票跳票。

    蔣萬安昨指出，已要求捷運公司和捷運局，一旦站務和隨車人員發現異物進入軌道等突發狀況，一定要先阻止列車發車，同時即刻回報行控中心，也要求捷運局和捷運公司，巡檢捷運沿線121處工程。

    鍾沛君今質詢時出示大安站共構站體招牌施工的照片，批評大型吊車在軌道旁的限建範圍施工，未料捷運局、捷運公司未派員監工，更荒謬的是事前會勘並未照會捷運公司、捷運局，甚至施工許可只到16時，廠商違規超時一路到18時30分。

    鍾沛君批評，廠商違規超時兩個多小時，結果站方未通報警察局，也未有任何動作，任其做好做滿才離開，捷運週邊工程監工竟如此散漫。

    北捷回應，施工單位有跟站務人員說明，並出示警察局的申請以及工務局的會勘紀錄，北捷也有確認工程有做圍籬，針對周邊工程會檢討，未來有違規、逾時或施工安全的危險，將主動通報警察局。

    捷運局長鄭德發回應，該工程在禁限建的範圍，據大眾捷運法45條規定，捷運局可要求停工，但由於廣告更換工程非興建工程，目前有在草擬方案，未來審查臨時工程，將請審查單位加註該臨時工程位於禁建範圍，讓相關局處可加入監督，預計五月底向議員報告初步草擬方案。

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