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    2024是時力關鍵一役 王婉諭：立委席次朝5至8席努力

    時代力量黨主席王婉諭說，2024年是時代力量關鍵一役，必須站穩目前立法院的立委席次，維持黨團運作，朝向5至8席目標努力。（圖由時代力量提供）

    時代力量黨主席王婉諭說，2024年是時代力量關鍵一役，必須站穩目前立法院的立委席次，維持黨團運作，朝向5至8席目標努力。（圖由時代力量提供）

    2023/05/12 19:46

    〔記者林欣漢／台北報導〕時代力量兩天一夜的組織工作培力營今天結束，黨主席王婉諭說，透過的面對面互動，期盼增進中央與各地方黨部黨工交流，凝聚整體戰力，在明年大選爭取選民認同，因為2024年是時代力量關鍵一役，必須站穩目前立法院的立委席次，維持黨團運作，朝向5至8席的目標努力。

    王婉諭指出，各地黨工都對時代力量抱有熱切期待，並密切關注總統立委提名、選戰相關規劃，包括主視覺、行銷方式、地方黨部運作等，希望透過培力營深度交流，凝聚黨內共識。

    王婉諭提到，不分區立委布局方面，會朝與社會大眾生活息息相關的議題領袖為主，也開始著手接洽相關人選，並重視區域平衡的概念，邀請黨公職在各自的責任區拓展政黨票。

    王婉諭強調，希望民眾支持「唯一不用對財團金主和黑金勢力交代」的時力，留在立法院繼續為人民發聲，讓第三勢力有足夠的力量，繼續監督、制衡藍綠。

    時代力量祕書長李兆立說，近期一連串的意外悲劇事件，從台南車禍到台中捷運事故，這些「意外」都不是天災，而是從政府單位監管不力、法規漏洞到惡質廠商漠視工安等結構性的問題，所造成的人禍。能夠只站在人民的角度，不用顧慮財團利益或派系包袱，強力監督政府亡羊補牢，就是時力存在的必要。

    李兆立強調，時代力量長期關注的居住正義、勞動權益、交通改革等重要議題，其實不是只有倡議，而是已經累積相當政績。此時聚集全黨黨工進行專業培訓及激盪行動方案，就是為了讓社會看到這些努力，並展現時代力量的政治專業，以嶄新的訴求方式，讓支持者很有信心地將票投給時代力量。

    時代力量舉辦兩天一夜的組織工作培力營，盼凝聚整體戰力，在明年大選爭取選民認同。（時代力量提供）

    時代力量舉辦兩天一夜的組織工作培力營，盼凝聚整體戰力，在明年大選爭取選民認同。（時代力量提供）

    時代力量舉辦兩天一夜的組織工作培力營，黨工們密切關注總統立委提名、選戰相關規劃，包括主視覺、行銷方式、地方黨部運作等。（時代力量提供）

    時代力量舉辦兩天一夜的組織工作培力營，黨工們密切關注總統立委提名、選戰相關規劃，包括主視覺、行銷方式、地方黨部運作等。（時代力量提供）

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