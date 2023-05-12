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    感謝翡翠原水管坑夫 蔣萬安曝「父子拍檔」父邊打拚邊顧好兒子

    翡翠原水管工程今（12）天進行隧道貫通典禮，台北市長蔣萬安特別感謝基層工作人員及坑夫，其中有兩對父子檔，圖為簡識懷、簡昊霖父子。（台北市自來水事業處提供）

    翡翠原水管工程今（12）天進行隧道貫通典禮，台北市長蔣萬安特別感謝基層工作人員及坑夫，其中有兩對父子檔，圖為簡識懷、簡昊霖父子。（台北市自來水事業處提供）

    2023/05/12 16:49

    〔記者何玉華／台北報導〕翡翠原水管工程今（12）天舉辦隧道貫通典禮，台北市長蔣萬安多次提到感謝從事隧道挖掘工作的坑夫，其中有2對父子檔，其中之一的父親簡識懷說，因為兒子跟他一起工作，他更要顧及兒子的安全，否則怎麼跟「兒子的媽」交代，讓有3個兒子的蔣萬安深受感動。

    蔣萬安提到，專管隧道貫通是一個重大的里程碑，隧道挖掘期間，坑夫在潮濕、炎熱、粉塵多的環境工作，日以繼夜輪班，久久才回家一次；歷經超過1000天的日夜施工，終於迎來全線貫通。

    蔣萬安說，坑夫中有2對父子拍檔；張義雄一家三代都從事坑夫，面對未知的工作風險，父子倆「越做越上癮」，每貫通一個隧道，除了滿滿的成就感，更代表家族間的傳承意義。

    另一對簡識懷父子，從事相關工作20年，蔣萬安致詞時特別介紹簡識懷依著工程而居，和家人聚少離多，大兒子體認到父親的辛苦，去年加入工作行列；簡識懷曾說，有兒子在身邊，還多了一份爸爸的操心，因為一定要顧及兒子的安全，否則怎麼跟兒子的媽交代；讓有3個兒子的蔣萬安非常感動。

    蔣萬安說，「每天最大挑戰就是要夥伴們平平安安！」這是來自坑夫們內心，最簡單也最深切的盼望。翡翠原水管工程有數10名的坑夫，在陰暗的隧道內，忍受煙霧粉塵、強忍思鄉、思親之情，一點一滴地成就公共工程，他代表台北市致上無盡的感謝。

    蔣萬安也在臉書上提到，翡翠水庫自1977年起，歷經主壩、水庫、發電廠，及現在的北水處翡翠原水管等艱鉅工程，承載著歷屆市長的共同努力，一棒接一棒的精神。謝謝中央將工程納入「前瞻基礎建設計畫」給予部分經費支持，以及新北市政府在環評跟建設過程中的付出，還有許多民意代表、在地里長的關心，才能順利讓工程全線貫通。

    張義雄、張韋駿父子。（台北市自來水事業處提供）

    張義雄、張韋駿父子。（台北市自來水事業處提供）

    翡翠原水管工程今（12）天進行隧道貫通典禮，左二起台北市議會議長戴錫欽、行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安、新北市副市長朱惕之。（台北市政府提供）

    翡翠原水管工程今（12）天進行隧道貫通典禮，左二起台北市議會議長戴錫欽、行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安、新北市副市長朱惕之。（台北市政府提供）

    翡翠原水管工程今（12）天進行隧道貫通典禮，行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安、新北市副市長朱惕之等人與坑夫及工程人員在隧道內合影。（台北市政府提供）

    翡翠原水管工程今（12）天進行隧道貫通典禮，行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安、新北市副市長朱惕之等人與坑夫及工程人員在隧道內合影。（台北市政府提供）

    台北市蔣萬安出席翡翠原水管隧道貫通典禮致詞。（記者田裕華攝）

    台北市蔣萬安出席翡翠原水管隧道貫通典禮致詞。（記者田裕華攝）

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