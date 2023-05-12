慶祝母親節 北市動物園明辦活動、天文館明後天有優惠

為歡慶母親節，台北市立動物園將在明天（5月13日）上午9時20分舉辦「藝齊展現動物派對」慶祝活動，活動由實踐、萬興、指南、木柵、博嘉、力行、永建等7所國小共同為母親們展演才藝。（台北市立動物園提供）

2023/05/12 17:13

〔記者楊心慧／台北報導〕為歡慶母親節，台北市立動物園將在明天（5/13）上午9時20分舉辦「藝齊展現動物派對」慶祝活動，活動由實踐、萬興、指南、木柵、博嘉、力行、永建等7所國小共同為母親們展演才藝，並結合動物保育知識與木柵人文歷史講古；另外，台北市天文館推出5月13至14日母子女同行可免費參觀展示場，觀賞劇場節目還能享優待票。

台北市立動物園長諶亦聰表示，「藝齊展現動物派對」母親節慶祝活動包括各式舞蹈、音樂等，包含木柵國小弦樂團、萬興國小舞蹈隊及口琴隊、博嘉實小弦樂團與拉丁熱舞、指南實小閩南語和舞蹈表演、實踐國小擂鼓隊及流行舞蹈、巨星幼兒園街舞、木柵國小天堂舞台、景文中學翊家人-母子三重奏、力行國小流行舞蹈、永建國小直笛團與MV熱舞社。

諶亦聰指出，木柵忠順廟提供木柵人文歷史講古，將會向大家介紹文山地區的歷史文化，可更深入了解本地風土人情，「藝齊展現動物派對」，是台北市立動物園首次與文山區各大教育機構合作舉辦的母親節慶祝活動，結合在地單位向民眾推廣優美的木柵文化，盼除表演外還能理解文山區的歷史。

另外在無尾熊館、台灣動物區石虎展區及雨林動物區紅毛猩猩展區，還設有動物親子拍照面板，可和孩子合照留念。

台北天文館為感謝辛勞的媽媽們，5月13至14日母子女同行除可免費參觀展示場外，觀賞劇場節目也可享優待票，台北天文館表示，大熊與小熊座是希臘神話中幻化為星座的一對母子，春夏之交最適合觀賞，更是令人動容的星座母子故事，若想瞭解這兩個星座，可觀賞台北天文館YouTube頻道「認識星空：2023年4月星象」節目的精彩解說。

台北天文館表示，大熊與小熊座是希臘神話中幻化為星座的一對母子，春夏之交最適合觀賞。（台北市立天文館提供）

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