中捷奪命41秒煞不住 綠委籲檢討全台捷運安全應變措施

王義川（左）呼籲，中捷董事長林良泰應解釋清楚，當時為何採取最低標採購這套自動駕駛系統，導致車輛撞到才會反應。（記者陳政宇攝）

2023/05/12 15:51

〔記者陳政宇／台北報導〕中運量無人駕駛系統的台中捷運列車10日撞上吊臂造成1死10傷，民進黨正國會今（12）召開記者會呼籲政府應檢討修正捷運沿線施工範圍法規、施工機具尺寸和周遭工安防護措施等，以及全台捷運自動駕駛的緊急應變系統及人員訓練。

民進黨立委莊競程、台北市議員洪婉臻、前台中交通局長王義川今日舉行「台中捷運成劫運，找出公安漏洞避免悲劇重演」。莊競程說，中捷經歷三任市長才通車，發生事故不應只是「官員震怒」而已，要記取教訓、確實檢討，從隨車人員反應、行控中心作為、採購是否符合安全標準、安全應變流程、人員訓練等，全台大眾運輸系統都要檢視、補強相關訓練。

莊競程質疑，命令中捷停止營運的台中市府連夜倉促搶通，未進行嚴密安全認證就放行通車，是否有不夠嚴密之處？相關檢驗資料應該公開透明，也應檢討修正捷運沿線施工範圍法規、施工機具尺寸及周遭工安防護措施。

洪婉臻則指出，台北捷運文湖線所使用的中量型自動駕駛列車系統，和中捷是同一套系統，台北捷運應記取教訓、防患於未然，目前台北捷運沿線周遭有197案的建案正在進行，市府應說明是否已針對公安進行檢驗把關。

針對建案的工安與行人的安全問題，洪婉臻說，建案在進行前一定都要提交「交通維持計畫」給市府，審核通過才可開始施工，這份計畫須包含，如何確保施工現場相關工程不影響當地交通動線、如何確保經過的行人安全等措施，她呼籲市府應設置交維計畫專區，讓交通維持計畫公開透明、供全民檢視。

「台中市長盧秀燕已躲了兩天，台中市府至今沒有人向社會表達一點歉意，台中捷運同仁很辛苦、中捷董事長很囂張」，王義川直言，最重要的是，要幫市民追究後續如何檢討。他說，全世界有很多自動駕駛系統，中捷的機電標、車輛標、通訊標在前台中市長胡志強任內，台北市捷運局協助以最低標招標，直到現在出事了，時任交通局長得現任中捷董事長才承認，中捷無人駕駛系統是「車輛撞到才會有反應的系統」。

王義川進一步指出，台中市府應公告事故發生前後隨車人員和行控中心的影像、通聯紀錄，目前包括行控中心的指示、隨車人員的站位、當時是否依標準動作因應，直到今天早上中捷公司在台中市議會的檢討報告，都沒有向市民說明。運安會30天內會完成調查報告，監察院、檢察官也會調查，但交通部、各地方捷運單位，都應共同思考這套無人自動駕駛系統是否有須檢討之處。

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