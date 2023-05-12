原民遭歧視屢見不鮮 人權委員赴花蓮兩大部落實地瞭解

為聚焦原住民族議題，人權會由鴻義章、蘇麗瓊及高涌誠3位督辦委員4日前往花蓮太巴塱及馬太鞍部落，瞭解部落遭受歧視的生命經驗及實地參訪。（人權會提供）

2023/05/12 16:45

〔記者楊丞彧／台北報導〕國家人權委員會今（12）日以新聞稿表示，為聚焦《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD）獨立評估意見中的原住民族議題，本月4日前往花蓮原住民族部落進行交流及實地參訪，5日也於花蓮東華大學召開原住民族專家學者諮詢會議。

人權會為撰擬ICERD國家報告之獨立評估意見，從2022年開始辦理多場專家諮詢會議、徵詢民間意見座談會，蒐集各界意見；並辦理3場次政府機關交流會議，瞭解政府法規及政策執行之困難處。

本次為聚焦原住民族議題，人權會由鴻義章、蘇麗瓊及高涌誠3位督辦委員前往花蓮太巴塱及馬太鞍部落，瞭解部落遭受歧視的生命經驗及實地參訪。隔日在東華大學召開原住民族專家學者諮詢會議，邀集具原住民族身分之專家學者參與，就政府執行原住民族政策的落實情形進行討論。

鴻義章指出，透過這次與部落面對面交流及原住民族專家學者諮詢會議，可以從原住民族的角度廣泛瞭解族人亟需關注的權利及希望政府改善的事項。

蘇麗瓊表示，這次部落提到政府環境及能源措施對原住民族部落所造成的影響，是先前座談比較少聽到的，國家人權委員會希望能透過獨立評估意見，督促政府改善，後續也將持續關注政府落實情形。

高涌誠則指出，此次除聽到部落代表所提環境權外，還有教育、文化、土地等權利，並實際看到政府的政策對於原住民族部落的影響；部落及原住民族專家學者，也可以將自己建議撰寫成平行報告，透過政府轉交ICERD國際審查委員參考。

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