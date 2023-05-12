北市人口重回250萬有機會增設第3名副市長 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安今（12）天出席翡翠原水專管隧道貫通典禮。（記者田裕華攝）

2023/05/12 16:03

〔記者何玉華／台北報導〕台北市昨天的即時人口數一度出現250萬22人，將有機會再增設第3名副市長；台北市長蔣萬安今（12）天出席翡翠原水專管隧道貫通典禮時表示，重點是要營造友善的生活環境，相關人事安排一旦確定，再對外說明。

台北市人口近年嚴重流失，2022年跌破250萬人門檻，導致市議員席次減少，副市長、副秘書長也從3人減為2人。台北市長蔣萬安上任後力拼增加人口，北市昨天即時人口數一度出現250萬22人的數字。

依照地方制度法規定，直轄市政府可有2位副市長協助市長處理市政，直轄市人口若在250萬以上，可以增置1名副市長。北市民政局表示，即時數字僅呈現當下人口數，仍可以有變動，實際人口數仍以6月初計算的月報表為主。

蔣萬安今天被問到第3副市長的人選時表示，重要的是希望能夠營造一個更友善的生活環境，能夠讓更多的民眾、人才留下來，也吸引更多的人才來台北市，這是他很重要的目標；因此，團隊上任後，推出了很多的政策，也在議員們的支持下，成立人口對策委員會。

蔣萬安說，希望人口能夠持續維持在250萬人以上，甚至更多，相關的人事安排一旦確定就會跟大家報告。

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