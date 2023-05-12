柯文哲缺席翡翠原水管貫通典禮 蔣萬安：都有邀請

翡翠水庫原水專管隧道今（12）天舉行貫通典禮，台北市長蔣萬安表示，對沒有出席的人，他也抱著感謝的心。（記者田裕華攝）

2023/05/12 16:11

〔記者何玉華／台北報導〕翡翠水庫原水專管隧道今（12）天舉行貫通典禮，台灣民眾黨議員前一天在臉書發文，指蔣團隊心不甘情不願的邀民眾黨主席、前台北市長柯文哲，因此民眾黨今天集體缺席；蔣萬安表示，對沒有出席的人，他也抱著感謝的心。

台北市議會民眾黨議員陳宥丞指出，蔣萬安是心不甘情不願的邀民眾黨的前市長參加典禮，市議會民眾黨團也就決定不在典禮當天去看人臉色被潑冷水；因此提前在9日，黨籍議員提前到翡翠原水管工程處考察，了解工程進度與未來執行狀況，同時給辛苦的工作同仁打氣。

蔣萬安今天會後受訪被問到沒有邀請柯文哲時表示，歷任市長包括前台北市長柯文哲、中央、行政院前院長賴清德、新北市長侯友宜，對於建設工程都有協助，都有邀請，無論如何都非常感謝每一位對這項工程付出的人；除了地方首長，他也感謝基層同仁，特別數十名的坑夫，非常辛苦在環境惡劣的隧道當中，日以繼夜地輪班，還要面對未知的風險，特別謝謝這些坑夫和他們的家人。

蔣萬安說，大家共同的努力付出，才能讓今天的隧道工程全線貫通，明年中通水；大家辛苦就是希望能夠確保大台北地區民生用水安全，沒有出席的人，他也都抱著非常感謝的心。

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