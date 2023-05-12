北市科技執法一年進帳2億 議員李傅中武：百姓被罰什麼都不知道

北市議員李傅中武指出批評，北市路口設置34處科技執法，一年取締開罰2億元，牌面卻只寫科技執法不合理。（記者蔡亞樺攝）

2023/05/12 15:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為降低交通違規、減少警力負擔，台北市政府目前在全市設置34處科技執法，北市議員李傅中武指出，北市一年交通罰單金額約25億元，科技執法就貢獻2億元，但科技執法的取締項目不清楚，老百姓被罰什麼都不知道，他要求設立標誌牌面清楚告示，北市交通局表示會研議。

李傅中武表示，區間測速的科技執法牌面在起點、終點都有清楚標示，北市環保局噪音執法也都有設立警示標語牌面，還有取締測速照相會寫限速50公里等牌面顯示，可是路口的科技執法，到底要執法什麼東西，既然要取締就必須清楚告訴民眾執法項目內容，「道路交通管理處罰條例」都有規定。

交通警察大隊長陳勇華表示，「道交條例」有規定取締超速須在100至300公尺前設立牌面，科技執法目前則沒要求。

李傅中武提到，他日前開車送友人到台北車站搭高鐵，發現市民大道從承德路到中山南路沿路都是科技執法，避車彎也畫上紅線，他不敢停，繞了一大圈找一處沒有科技執法讓友人下車。

陳勇華說，科技執法有3分鐘寬限時間，比照臨停，但如果是紅線就24小時禁止停車；交通局長謝銘鴻解釋，避車彎是讓乘客可以臨時上下客，在3分鐘之內隨時停開。李傅中武說，3分鐘是彈性執法，但問題是老百姓不知道，他強調違規罰錢都可以，但政府應讓百姓知道被罰什麼。

李傅中武認為，市府應透過各種機制讓民眾知道科技執法的執法項目，甚至要立牌，只寫個科技執法很不合理，「你要罰我，也要讓我知道為什麼被罰」，交通違規人該罰就罰，但要明確讓市民知道違規在哪。謝銘鴻說，可以來研議，路口要陳列這麼多取締項目也不容易，而科技執法只是取代警察人力，且開單不是目的、是一個手段。

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