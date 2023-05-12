偵辦im.B詐欺案 高檢署：各機關同心協力並無「搶功」

「im.B借貸媒合平台」負責人曾耀鋒。（資料照）

2023/05/12 15:45

〔記者王定傳／台北報導〕有媒體報導，法務部調查局及內政部警政署刑事局在偵辦「im.B借貸媒合平台涉及詐欺案」時，發生搶功情形，對此，高等檢察署今日表示，偵辦本案迄今，各檢察及警調機關同心協力，偵查作為及報案流程順暢，並無媒體所載「搶功」等情形。

高檢署表示，本案分別由台北地檢署指揮刑事局第七偵查大隊等警察機關，以及桃園地檢署指揮調查局北部地區機動工作站依法偵辦中，警調單位均有眾多民眾分別報案受害，事前雙方均不知各有案件偵辦中，高檢署無從事前知悉而統合檢警調偵辦。

高檢署表示，本案於北檢指揮警方搜索後，發覺北檢及桃檢均有案件分別偵辦，且本案確認犯罪組織綿密、被害人數眾多、有大量被害人陸續至各地方檢警調機關提出告訴，為避免案件偵辦多頭馬車，重覆蒐證傳訊，且能統合證據，集中查緝力道，儘速釐清犯罪事實，並便利被害人提出告訴主張權利，高檢署即時邀集偵辦的北檢、桃檢、刑事局第七偵查大隊及調查局北機站召開研商會議。

高檢署表示，經徵詢承辦的各檢察及警、調機關意見，認有即時統整主責檢察機關，整合檢察及警調團隊，合力偵辦本案必要，會議共識由北檢為查緝主責機關。

高檢署指出，會中並達成以下共識：一、本案由北檢主責辦理，並由北檢指揮刑事局、北機站擴大偵辦；二、本案適用「特殊案件聲請移轉管轄立案流程」，各地檢署已受理的相關案件，於轄內證據調查完後，聯繫北檢，將案件移轉管轄至北檢統一偵辦。

三、已受理尚未移送案件，警調在初步調查後，儘速移送至北檢統籌偵處；四、民眾得就近至所在地警調單位報案，警調單位製作被害人筆錄，並為初步調查後，儘速將案件移送至北檢統一偵辦；五、北檢偵辦本案，於必要時，得透過高檢署請各地檢署指派檢察官協助；六、請桃檢將已製作的被害人筆錄例稿，提供各檢警調於承辦案件時參考使用；七、檢警調應嚴偵速辦，強化數位鑑識、追查金流、人流，積極溯源追查共犯及積極查扣犯罪不法所得，填補被害民眾財產損失。

高檢署表示，偵辦本案迄今，各檢察及警調機關同心協力，偵查作為及報案流程順暢，實有助於案件之偵辦，並無媒體所載「搶功」。

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