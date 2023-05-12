釋迦收入保險理賠達4.8億 平均每人可獲35萬元

2022年釋迦收入保險啟動理賠，全數1361位投保農民均獲得出險理賠，理賠面積1640公頃，理賠金額達4.8億元。（資料照）

2023/05/12 15:34

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國禁台灣釋迦後，為保障農民收益，農委會推動釋迦收入保險，農金局今（12日）表示，2022年釋迦收入保險啟動理賠，全數1361位投保農民均獲得出險理賠，理賠面積1640公頃，理賠金額達4.8億元，平均每名理賠約35萬元，農委會已促請農業保險基金核算理賠，預計於保險結束2週內，5月15日前迅速讓農民得到補償，填補營農損失。

農委會表示，近年釋迦受氣候及中國暫停輸入影響，致銷釋迦售價格及產量均減少，其中鳳梨釋迦部分，去年每公頃產量因天候不佳導致落果減產約1至2成，台北批發價格較前年下跌每公斤9.23元，共有1169位投保農民全數獲賠，理賠面積1480公頃，理賠金額達4.4億元。

大目釋迦部分，去年每公頃產量亦減產1至2成，台北批發市場平均價較前年下跌每公斤9.76元，計有192位農民受益，理賠面積160公頃，理賠金額達0.4億元。

農委會進一步說明，為穩定釋迦產業發展，自去年12月全面啟動國產鳳梨釋迦相關措施，包含和量販超市通路合作販賣，並實施外銷獎勵措施，也鼓勵農友轉作，每公頃補助20萬元（含廢園）及品種更新每公頃補助5萬元等調節策略，以穩定鳳梨釋迦量價及市場供需平衡。

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