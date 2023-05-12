前北港鎮長蕭永義涉貪判刑10年2月 聲請釋憲吞敗

雲林縣北港鎮前鎮長蕭永義涉貪污，判刑10年2月確定。（資料照﹜

2023/05/12 15:44

〔記者吳政峰／台北報導〕雲林縣前北港鎮長蕭永義涉嫌買賣「正式清潔隊員」職缺，透過白手套收賄750萬元，去年被最高法院依貪污治罪條例維持10年2月徒刑、褫奪公權8年確定。蕭永義質疑判太重，違反比例原則，聲請釋憲，憲法法庭認為他未敘明基本權如何受到侵害，日前裁定不受理。

蕭永義主張，最高法院所定刑度過重，不符刑罰體系的均衡原則，應受違憲宣告；判決未以「如無所得，在自首或自白後，即應減免其刑」的方式論斷相關規定是否適用，牴觸憲法第8條的人身自由及第16條的訴訟權。

憲法法庭指出，依據蕭永義聲請意旨所陳，僅是爭執法院認事用法及刑事立法政策是否妥當，既未敘明相關規定客觀上究有何牴觸憲法之處，亦未具體指摘確定終局判決對於法規範的解釋及適用，於客觀上究有何侵害基本權利或悖離憲法價值之處。

憲法法庭認為蕭永義的聲請案，不符合憲法訴訟法的受理要件，日前一致決裁定不受理。本案由憲法法庭第五審查庭承審，成員為審判長大法官蔡明誠、大法官張瓊文、大法官蔡宗珍。

判決指出，蕭永義為償還競選期間所積欠債務，以及應付平日紅白帖支出，竟起意買賣北港鎮「正式清潔隊員」職缺，自2019年9月到2020年9月，先後自行或透過白手套蔡姓友人等14人，要求或期約、收受120萬至150萬元不等賄賂後，分批核定6人為北港鎮正式清潔隊員，合計收賄750萬元。

雲林地院批蕭永義擔任鎮長本應奉公守法、廉潔自持、為民服務，竟為貪圖不法利益收受賄賂，罔顧選民付託、敗壞官箴，嚴重斲傷國民對公務員的信賴，但審酌他認罪，依6個不違背職務收受賄賂罪對他判刑。

蕭永義提起上訴，台南高分院認為地院認事用法並無違誤，駁回上訴。最高法院2022年維持歷審見解，全案確定。

行政部分，蕭永義被監察院認定違反公務員服務法，提起彈劾，懲戒法院2021年判他撤職，停止任用公務員3年。

蕭永義現年59歲，2005年至2018年共參選過4次北港鎮長，2005年落選，2009年當選，2014年參選連任失利，2018年捲土重來順利當選。

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