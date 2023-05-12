母親節前夕 綠委范雲呼籲政府及社會正視「多重困境媽媽」

在母親節前夕，立委范雲（左三）邀請4位經歷多重困境的媽媽一起召開記者會，訴求政府和社會，看見多重困境的親職經驗，不再讓照顧者獨自承擔一切。 （記者劉信德攝）

2023/05/12 13:26

〔記者吳書緯／台北報導〕母親節前夕，民進黨立委范雲今召開記者會，邀請4位經歷多重困境的媽媽一同出席，訴求政府及社會看見多重困境的親職經驗；范雲指出，不管是政府或社會眼光，過去只看到媽媽的照顧角色，卻沒有看到多重困境媽媽們面對的污名與缺少支持，因此呼籲建立一個完善的支持體系，看見每一個多重困境的母親，真正減輕她們的重擔。

范雲今在立法院召開「天下的媽媽都是不一樣的，看見多重困境的母親！」記者會，邀請4位經歷多重困境的媽媽出席。范雲指出，4位媽媽面臨的多重困境，有來自政策對媽媽困境的不理解，有來自這個社會對於媽媽生命狀態的污名，還有社會對於孩子們身心狀態的無法體會。這些污名與不理解，讓這群媽媽們共同面對多重困境，卻缺乏政府及社會的奧援，只能獨自承擔。

針對目前政策如何不理解身障媽媽的處境，多愛生命教育學院院長陳青琪，同時也是一名身障媽媽，今透過視訊分享指出，在她懷孕期間，因為婦產科缺乏無障礙設施，得大老遠從新莊跑到基隆進行產檢；部分縣市雖然有孕婦產檢巴士，卻沒有無障礙，身心障礙者根本無法使用。

來台超過20年的新住民單親媽媽「小星星」指出，自己與先生離婚後，獨力扶養2個孩子，每年申請低收入戶，卻仍需要由遠在越南父母提供資產證明，以符合台灣低收入戶的資格審查，但年邁的父母有心臟疾病，卻要為了她坐2小時的公車前往胡志明市，跟哥哥會合後，才能前往行政單位申請，每年都讓她十分擔心與愧疚。

24歲、育有4個小孩的年輕勞工李小姐，目前也是單親媽媽，她分享曾因經濟壓力沒有坐月子，接受勵馨基金會服務後，社工協助其申請所需要的補貼，生活才有所好轉。雖然現在每月的奶粉、尿布、房租仍是經濟重擔，但是她持續上大夜班、經營網拍賺錢，希望給孩子更好的生活。

東吳大學社工系教授洪惠芬，同時是特教生母親，她表示，「障礙兒母親不想當所謂『偉大』的母親，我們需要的是一個沒有障礙歧視的社會」，對障礙孩子的母親而言，體制對孩子的不公平對待經常從進入正規學校教育開始。不少母親對於孩子要上哪間小學都花費極大心思調查，甚至事前進校當志工跟老師們打好關係，怕的是孩子進學校後，因障礙身份遭受不公平的對待。

范雲指出，不管是政策或是社會眼光，過去只看到媽媽的照顧角色，卻沒有看到多重困境媽媽們面對的污名與缺少支持，讓這群媽媽們踽踽獨行，呼籲建立一個完善的支持體系，看見每一個多重困境的母親，真正減輕她們的重擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法