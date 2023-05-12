下週起大學申請二階甄試 須有隔離治療通知書才適用疫情應變機制

112學年度大學申請入學第二階段的指定項目甄試，各大學校系將從5月18日起到6月4日陸續舉辦。（資料照）

2023/05/12 13:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕112學年度大學申請入學第二階段的指定項目甄試，各大學校系將從5月18日起到6月4日陸續舉辦。大學招生委員會聯合會今天表示，如果不幸中重症確診需要住院隔離治療的考生，一定要提出地方衛生局開立的「隔離治療通知書」給校系，就能適用「大學申請入學管道因應疫情應變機制」。

大學招聯會日前就提到，今年有67所大學院校2229個校系組參加申請入學選才，「黃金週六」落在5月20日，有184個系組只在這天辦理甄試。考生若有撞期問題可以跟學系聯繫協調，透過排出上下午場，可以選擇自己方便應試的場次，就能在同一天參加不同面試。

大學招聯會指出，雖然自法定傳染病第五類改為第四類，不過疾管署仍規定，中重症確診個案經醫師評估須住院隔離治療並通報，由公費支應隔離治療期間醫療相關費用，解隔條件不變。

所以，若在二階甄試期間因確診住院隔離治療的中重症考生，還是可以適用已於4月12日公布過的112學年度大學申請入學管道因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情之應變機制，考生若需要申請適用「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，必須提出由各地衛生局所發出之「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通書及提審權利告知」文件佐證。

大學招聯會執行秘書王文俊也提醒考生，國內疫情雖已趨緩，平日仍要做好自我衛生管理，隨時注意個人飲食與衛生習慣，勤洗手消毒、避免出入人潮擁擠的地方，若應考前有發燒等身體不適的症狀記得盡快與應考校系聯繫安排備用試場。

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