興富發施工死傷意外 時力：將提案修建築法終結違法建商

時代力量立委王婉諭（右）偕同台中市議員吳佩芸（左），針對台中興富發建案施工吊車吊臂突然自 31 樓墜落軌道，導致台中捷運車廂撞上並造成死傷的不幸案件默哀，並共同檢視該事件的結構問題，同時提出相關法案修法。 （記者劉信德攝）

2023/05/12 13:06

〔記者林欣漢／台北報導〕台中興富發建案吊臂墜落台中捷運軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故。立法院時代力量黨團今天召開記者會嚴正強調，政府不應繼續放任興富發這樣的慣犯建商，繼續無視公共安全，誠實面對我國長年工地工安的結構性問題，完善職安及建築相關法規，時代黨團將提出建築法相關修法版本，檢討現行法治問題，避免人民淪為政治及資本利益底下的犧牲品。

時代力量立委王婉諭指出，根據勞動部職安署的公開資料，興富發集團及旗下潤隆建設從2018年起，每年皆發生重大職災死傷，更有多項不良紀錄，以工人滾落、墜落最多，其次為物體飛落、倒塌及崩塌，導致許多勞工喪命。興富發如此惡名昭彰、劣跡斑斑的建商，實在讓民眾無法相信其建物完成後的居住品質及安全性。

時力黨團認為，營造業屬於高風險行業，職安署除了列為勞檢重點、嚴處肇災工地外，對於違反職安的慣犯應加強日常預防措施，若限期改善、勒令停工未果，必要時應輔以影響業者營運的政策工具。

時力黨團將提出建築法相關修法版本，參考公平交易法立法體例，將重大工安事件的裁罰改以銷售金額來計算，除了大程度提高罰鍰金額，也會針對遲未改善的情形納入按次連續處罰規定，以保障社會大眾的公共安全。

時代力量台中市議員吳佩芸表示，一家資產高達兩千多億元的建商，過去多次工安意外僅開罰幾十萬元，重重舉起再輕輕放下，長期放縱興富發的結果就是危害民眾性命，

王婉諭也說，去年東南水泥施工導致高鐵停駛等公共交通及安全事件，顯示廠商若未落實公安，就是由人民來吸收其外溢的社會成本，社會及民眾不應該、也經不起屢次的傷害。

王婉諭提到，進一步從興富發集團相關公司的政治獻金捐贈列表來看，該集團提供大量政治獻金提供國民黨、民進黨兩黨的議員、立委及市長選舉，甚至還有總統大選，實在令人擔憂有關興富發的調查及究責，是否會因為利益關係而蒙蔽良心，包庇違法慣犯的建商。

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