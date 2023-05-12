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    北斗鎮長李玄在涉貪停職又當選 最高法院中斷連任路

    彰化縣北斗鎮長李玄在。（記者顏宏駿翻攝）

    彰化縣北斗鎮長李玄在。（記者顏宏駿翻攝）

    2023/05/12 12:59

    〔記者吳政峰／台北報導〕彰化縣北斗鎮長李玄在涉及貪污罪，去年2月被台中高分院依圖利等罪判刑1年10月，予以停職，沒想到去年11月26日再度當選，重回鎮長寶座。最高法院出手中斷其鎮長之路，日前維持台中高分院更一審的判刑1年10月、褫奪公權2年的判決，李玄在確定喪失服公職之權且須入監執行。

    李玄在涉貪污治罪條例中的圖利罪，去年2月被台中高分院判刑1年10月、褫奪公權2年，彰化縣政府同年3月發布停職令。李玄在提起上訴期間同時參選鎮長，獲得選民青睞而再度當選，且因官司被最高法院撤銷發回，尚未確定，李可就職再任北斗鎮長。

    台中高分院更一審去年12月底出爐，仍維持1年10月刑、褫奪公權2年，李玄在不服，提起上訴，最高法院此次未撤銷，而是認定更一審的認事用法無誤、量刑亦妥適，日前予以維持。

    由於全案已確定，李玄在被褫奪公權，又要入監服刑，已無法擔任鎮長，故彰化縣政府應於近日派人代理，並辦理補選。

    李玄在現年58歲，2017年擔任鎮長服務處主任時，被檢舉要求清潔隊陳姓班長讓姻親進入垃圾掩埋場，傾倒逾54噸建築事業廢棄物，不當圖利；另被檢舉經營的農藥行涉嫌販賣禁用農藥。

    2020年5月，一審彰化地院依違反非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪、販賣禁用農藥罪，判李玄在5年6月、8月及褫奪公權4年、併科罰金120萬元。

    李玄在不服，提起上訴，2022年2月，二審台中高分院改判1年10月、褫奪公權2年；意圖販賣而儲藏禁用農藥罪處刑6月，得易科罰金36萬元；併科罰金100萬元。同年3月，彰化縣政府依地制法公告李玄在停職，改由民政處副處長邱錦模代理。

    原為國民黨籍的李玄在，上訴最高法院期間，改以無黨籍繼續參選北斗鎮長，勢如破竹又當選，去年底再度就任。

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