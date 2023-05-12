華航2023線上旅展開跑 香港來回機票5000元有找

華航2023線上旅展開跑，各航線皆有推出優惠。（華航提供）

2023/05/12 12:17

〔記者丁奕／台北報導〕華航2023年線上旅展開跑，凡於5月12日至6月5日至華航網站購買自台灣出發的全航線機票，不論商務艙、豪華經濟艙或經濟艙皆可享有最多88折優惠，高雄-香港經濟艙來回機票4365元起（以下價格皆為未稅），台北-布里斯本最低20079元起，飛往東南亞的豪華商務艙及豪華經濟艙更是下殺8折，峴港、清邁等航線價不到25000元。

華航表示，此次搶先推出「用你的姿態 漫旅世界」線上旅展，推出為期 25天的優惠促銷，為民眾推薦多條精選航線。商務艙包括台北-峴港來回機票24273元起，台北-清邁也只要24541元起，台北-峇里島27218元。經濟艙包括台北-香港來回機票最低5063元，台北-宿霧5675元，台北-布里斯本 20079 元，獨家飛航的台北-安大略 25701元，而7月18日將開航的台北-布拉格最低 24987元。

高雄出發也有優惠，高雄-香港經濟艙來回機票最低4365元，高雄-曼谷7139元，高雄-首爾仁川8555元。華航指出，為讓南部鄉親也能享受到更優質的飛行體驗，首爾仁川、東京成田及大阪皆採華航最新A321neo機隊執飛；737-800客艙也全新升級無線影音娛樂系統，旅客可透過手機等個人智慧型產品，連結機上平台免費看電影、聽音樂。

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