國際護理師節 民眾黨籲防疫津貼別跳票、研擬「彈性育嬰假」

今天是國際護理師節，立法院台灣民眾黨黨團召開記者會，呼籲政府防疫津貼不該跳票，趕緊為日益下降的護理師執業率止血，並應盡快研擬「彈性育嬰假」相關辦法，輔導企業落實職場性別平權，有效提升女性勞動參與率。（記者劉信德攝）

2023/05/12 12:40

〔記者林欣漢／台北報導〕今天是國際護理師節，立法院台灣民眾黨黨團召開記者會，呼籲政府防疫津貼不該跳票，不能發了錢就甩手不管，趕緊為日益下降的護理師執業率止血，並應盡快研擬「彈性育嬰假」相關辦法，輔導企業落實職場性別平權，有效提升女性勞動參與率。

民眾黨立委陳琬惠指出，台灣女性勞動參與率51.5％，比日本、韓國、新加坡還低，原因在於職場不夠友善，且台灣社會普遍對女性存在家庭照護的期待，兩相壓迫導致女性勞動參與率無法上升。

陳琬惠表示，根據勞動部調查，目前僅7成9的公司同意勞工請「家庭照護假」，有民團積極呼籲推動「彈性育嬰假」，政府應該回應民意、盡快提出草案，那就是最好的母親節禮物。

民眾黨立委賴香伶表示，2016年起護理師執業率原本穩定上升，卻在2021年反轉開始衰退，疫情致使醫護人力吃緊，政府祭出「防疫津貼」希望吸引護理師回流，不過31到40歲的從業人員依舊明顯下降，凸顯現有福利待遇無法留住人才，疫情期間醫療需求繁重，更加劇離職現象。

賴香伶說，如今疫情降級、指揮中心解編，政府應該盡快確定撥付防疫津貼，迅速止血挽留護理人才；同時研議說明防疫獎金計算方式，提供醫院參考，避免再次引發爭議。目前護理師平均年齡有上升趨勢，相關單位也要加強誘因、改善現有護理師待遇，吸引新血投入，以防未來出現人力斷層。

民眾黨黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，民眾黨持續為兩性與婦女權益發聲，2021年底成功推動《性別工作平等法》修正案並完成三讀，提供婦女更優惠的產假與彈性工時間，未來將提案修法，以利婦女回歸就業及建構友善的育兒環境。此外，政府少子化施政遲遲沒有實質成效，根本原因在於缺乏整體性的規劃，民眾黨團提出《少子女化社會對策基本法》的立法建議，規範中央、地方、企業與團體應承擔的權責和責任。

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