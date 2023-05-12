台鐵攜手台酒推首款經典車站紀念酒 5/13起陸續開放預購

台鐵攜手台酒推首款經典車站紀念酒，5月13日起陸續開放預購。（記者鄭瑋奇攝）

2023/05/12 11:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為歡慶鐵道136周年，台鐵局攜手台灣菸酒公司，以台鐵七大經典車站之一的高雄驛做為主視覺設計，今日合作發表台鐵經典車站紀念酒，後續將由南而北推出其它六個經典車站的系列商品。台鐵局表示，台鐵公司即將於明年掛牌營運，這款將是最後一支有台灣鐵路管理局字樣，以及局徽工字軌的紀念酒，相信非常具有收藏、紀念價值。

台鐵局附業營運中心總經理古時彥表示，這次經典車站紀念酒，是台鐵局136周年，推出第一支也是最後一支有台鐵工字軌的紀念酒，至於台南、嘉義、台中、新竹、台北、基隆等經典車站，未來還是會跟台酒公司密切合作，生產特色紀念酒品供旅客收藏、品嘗。

首款台鐵經典車站紀念酒，主視覺選用高雄驛元素，最大特色是裡面將會附上一張永保安康的名片式紀念車票，日期由人員純手工軋印112年6月9日，讓人知道這支酒是哪個時間點開賣；另會致贈鐵路商品9折優惠券一張，讓民眾能多多選購其它紀念商品。

台酒公司表示，這支紀念酒是葡萄酒，特別選用智利、美國加州的葡萄品種，搭配台酒公司自行研發的紅麴，呈現出黑櫻桃、覆盆子等果實香氣，以及細細的丹寧味，口感圓潤飽滿、酸澀平衡，把酒冰鎮到13度至15度後，就非常適合在夏天來品嘗。

台鐵局表示，首款台鐵經典車站紀念酒從5月13日至14日開放台鐵會員預購、5月15日至31日開放非會員預購，6月9日至15日開放預購民眾領取，逾期未取視同放棄預購資格；預購及銷售據點包含台鐵夢工廠旗艦店、南港店、松山店、花蓮店、台東店、鳳山店，台鐵便當販賣店台北2號店、板橋店、桃園店、新竹店、台中店、高雄販賣台。預購能以每組900元優惠價格購買，來不及參加預購的民眾，可於今年度6月9日至12日鐵路便當節舉辦期間現場購買，每組999元。

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台鐵攜手台酒推首款經典車站紀念酒，5月13日起陸續開放預購。（記者鄭瑋奇攝）

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