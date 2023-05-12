傳藍營「禮讓」中正萬華區 鍾小平批于美人放話：自抬身價不道德

國民黨台北市議員鍾小平批評，無黨籍立委參選人于美人放話、自抬身價，不道德。（記者蔡亞樺攝）

2023/05/12 11:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市黨部原本昨日公布北市第5選區（中正、萬華）立委初選提名作業辦法，但未如期公告，傳出黨內沒收初選、禮讓無黨籍參選人于美人。台北市黨部主委黃呂錦茹今否認，表示該選區是艱困選區，還在協調處理，但不可能禮讓，表態參加初選的國民黨北市議員鍾小平主動召開記者會批評，于美人放話，自抬身價滿不道德的。

黃呂錦茹受訪表示，中正萬華選區初選沒取消，目前第3階段初選選區包括北投士林、大同士林、中正萬華，經過黨中央跟地方協商列為艱困選區，因中正萬華表態參選的人比較多，如果內部團結沒做好，任何人都選不上，現在還要協調，6月18日前完成。民調等各種方式都會處理，就像黨中央處理總統參選人郭台銘跟侯友宜一樣，會做民調跟評估各方建議。

至於傳出禮讓于美人，黃呂錦茹說，怎麼可能，國民黨絕對沒有要禮讓于美人，但如果沒有團結等於這一席禮讓給人家，所以一定要團結，不是每個人出來都能勝選，而是挑一個最能勝選的人來應戰。

鍾小平在記者會則表示，發初選公告是市黨部的職權，為什麼延遲發公告他不清楚，鍾話鋒一轉批評，于美人民調慘不忍賭、排第3，但于美人窮則變、變則通就放話禮讓她，胡說八道，禮讓跟徵召是任何人不能僭越侵害主席的權力，這是主席決定的，于美人放話自抬身價，滿不道德的事情。

于美人上午受訪時表示她不知道國民黨取消初選，鍾小平酸說，于美人是兩面手法，一方面可能在運作但國民黨不可能破壞這個規矩，一方面「你（指媒體記者）問她的時候又說不知道」，滿狡猾的。

鍾小平說，他聽到這個消息時有點氣餒，黨不團結，「鍾小平是萬華一哥」，國民黨8年來總統跟立委選舉在萬華大輸，但他發動罷免案是轉捩點，最後不團結，大家扯後腿，所以沒成功，但萬華因此由綠轉藍，而且中正萬華區贏快2萬票，怎麼會是艱困選區，應該正常初選，但一定要團結並服膺黨中央領導，好好的局千萬不要弄輸。

鍾小平表示，國民黨立委過不過半就看3席，包括士林北投、中正萬華、內湖南港選區，這3席都過的話，國民黨會過半，立委過半非常重要，不論基層黨工或任何參選人或國民黨支持者都要非常團結，才有機會勝選，這是唾手可得的區，這是會贏的，不要自亂陣腳。

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