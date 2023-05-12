高鐵6/12-18「大學生暑假返鄉5折優惠列車」 5/15起陸續提供訂票

高鐵6月12日至6月18日推大學車暑假返鄉5折優惠列車，每日有4班次可選擇。（資料照）

2023/05/12 09:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕暑假即將到來，台灣高鐵公司規劃推出大學生返鄉優惠，6月12日至18日期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，並於5月15日凌晨0時起，依照訂位開放時程陸續提供大學生購票。

高鐵公司大學生暑假返鄉5折優惠列車，6月12日至18日期間每天各開南下列車2班、北上列車2班，南下列車為817次上午10點、857次晚間8點從南港站發車；北上列車為818車次上午10點25分、858車次晚間8點25分從左營站發車。

為提供大學生多元、便利的購票管道，高鐵公司表示，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也能利用T Express行動購票App、便利商店及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

高鐵公司特別提醒使用優惠的大學生，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，若學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需一併出示「在學證明正本」以備查驗。在學證明若採電子版方式，務必於進站前先行下載備查，以免影響優惠權益。

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