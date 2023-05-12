北市後巷污水接管融合在地特色 北安路巷弄見蝶園

台北市衛工處將進行污水接管的中山區北安路821巷4弄原貌。（台北市衛工處提供）

2023/05/12 09:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市工務局因應污水接管辦理後巷美化工程，至今已完成2400條，今年加強推動污水接管後老舊後巷的特色美化，其中位在捷運劍南站1號出口及敬業公園附近的中山區北安路821巷4弄，結合當地著名景點「劍南蝶園」，以壓花地坪融合圖案設計，加上牆面彩繪，形成極具在地色彩的特色後巷，預計月底前將完工。

工務局衛生下水道工程處指出，台北市門牌戶數接管普及率達81.46%，但仍有部分污水接管艱困地區，有賴民眾配合；衛工處工務科長王凱民說，過去許多後巷多是陰暗、狹小、髒亂及蚊蟲孳生，衛工處利用污水接管施工，同時辦理後巷美化，逐步讓後巷變得明亮乾淨。

王凱民說，今年初到中山區北安路821巷4弄勘查，發現該後巷老舊破損，巷寬3公尺，長度約125公尺，沒有違建或大型冷氣水塔等障礙物，加上里長陳小康全力支持，雙方討論後，決定融入在地元素，而發想出結合大自然復育的蝴蝶及里徽，設計出一條色彩豐富的特色美化後巷。

為了推動該項特色美化，還舉辦夜間說明會邀請里民參與；北安里長陳小康感謝衛工處的協助，直誇老舊後巷施作特色美化後，不僅改善生活環境，也結合了台北市首座蝶園-「劍南蝶園」的蝴蝶圖樣及北安里徽，兼顧推廣自然生態保育，周遭住戶們都很期待完工後的成果。

台北市衛工處將進行污水接管的中山區北安路821巷4弄，結合鄰近的劍南蝶園意象，打造蝶園特色後巷。（台北市衛工處提供）

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