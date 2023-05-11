戰術緊急傷患救護指導員培訓 吳怡農：面臨災難一起當「後盾」

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農指出，平時就著手共通的訓練，未來面臨大型災難時，才能發揮互信、互助，並提供每位公民盡到的力量。（記者陸運鋒翻攝）

2023/05/11 19:56

〔記者陸運鋒／台北報導〕壯闊台灣聯盟日前與消防署、美國精神（SPIRIT OF AMERICA）簽訂合作備忘錄，今天（11日）起在台北市消防局緊急救護學院舉辦2梯次戰術緊急傷患救護（TECC）課程訓練。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農說，平時就著手共通的訓練，未來面臨大型災難時，才能發揮互信、互助，提供每位公民盡到的力量。

吳怡農說，過去這麼多的警消學長擔任後盾，現在更要帶著民眾一起學習，一起做好準備照顧自己以及我們的家人，公部門跟民間單位必須合作，從平時就開始著手訓練，這樣在面臨大型災難的時候，才能發揮互信、互助，並提供我們每一位公民能盡到的力量。

吳怡農指出，由軍、警、消帶著民眾，透過一次又一次的學習與演練，準備好面臨災害的能力，提升我們的韌性，這是非常重要的，而壯闊台灣聯盟透過《後盾計畫》希望帶給國人的最重要觀念，若災難來臨時，大家必須「肩並肩一起努力」。

消防署長蕭煥章說，台灣除了天災，面對恐怖攻擊或大規模槍擊事件等，如何在危機尚未解除，又有大量傷病患需要救援時，決定救援優先順序、快速執行關鍵急救處置以及透過團隊合作拯救最多的人命，同時也感謝美國精神和壯闊灣的支持，順利在今年進行相關師資培訓。

消防署指出，這次訓練目標為強化救護人員在高風險的情境下，執行創傷救護的能力，當中包含照護3階段（直接威脅/熱區、間接威脅/暖區、疏散撤離/冷區）的應變及處置能力，以避免傷亡。

消防署說，這次訓練預計培育35名TECC訓練師資，其中包含10位急診或外科醫師，作為我國發展本土TECC訓練的種子，進一步可協助社區及民防團體等推廣相關技能，將傷亡及損害程度降到最低。

戰術緊急傷患救護課程。（記者陸運鋒翻攝）

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