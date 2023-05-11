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    首頁　>　臺北市

    許淑華調北市建案高空吊掛工程資訊 局處竟一問三不知、互推皮球

    民進黨台北市議員許淑華爆料，她詢問台北市建築管理工程處、台北市捷運局與台北捷運公司，台北市是否有相關狀況，結果相關局處一問三不知，甚至互推皮球。（取自許淑華臉書）

    民進黨台北市議員許淑華爆料，她詢問台北市建築管理工程處、台北市捷運局與台北捷運公司，台北市是否有相關狀況，結果相關局處一問三不知，甚至互推皮球。（取自許淑華臉書）

    2023/05/11 19:33

    〔記者楊心慧／台北報導〕興富發建設台中工地昨發生吊臂掉落台中捷運軌道的重大意外，引起各界關注，民進黨台北市議員許淑華爆料，她詢問台北市建築管理工程處、台北市捷運局與台北捷運公司，了解台北市是否有相關狀況，結果相關局處一問三不知，甚至互推皮球，質疑市府罔顧市民安全，更凸顯相關單位在防護措施、緊急事件時的停駛、疏散SOP的嚴重不足。

    許淑華說明，若工地建設需要高空吊掛作業，鄰近的地面區域依照規定必須要淨空，淨空區周遭受影響路段，則需要提出交通維護計畫，且若實務上無法淨空處，必須裝設防護設施，並於較不影響民眾的深夜進行。

    許淑華進一步說，規定寫得非常清楚，甚至若工地在捷運週邊直接進行吊掛作業，不但實務上無法淨空，裝設防護設施也相當困難，尤其捷運是重要大眾運輸工具，承載不少民眾的生命安全，照理來說，相關單位應十分重視，即便核准吊掛作業，也應於深夜無車、嚴格監督下進行。

    許淑華表示，她昨天立刻要求台北市政府相關單位，針對「台北市內是否有類似情形」進行全面查驗，但她傍晚詢問台北市建築管理工程處是否有類似情形時，建管處竟一問三不知，甚至台北市捷運局與捷運公司也都說不知道，竟然開始互推皮球，市民的生命安全誰來把關？

    許淑華質疑，相關局處提供的資料完全看不到建案工程重點資訊，包含距離主要幹道、大眾運輸工具的距離、鄰近大眾運輸的種類與數量、預計完工日期、目前施工進度、何時要開始加強鄰近區的防護措施、市政府的監督負責人、緊急事件時聯絡窗口等，提供的資料只是應付議員、市民而已。

    許淑華強調，這次事件台中捷運綠線是委由台北捷運公司設計、監造，工安意外凸顯捷運公司、捷運局在防護措施、緊急事件時的停駛、疏散SOP的嚴重不足，她將在後續針對這些事項強化監督。

    台北市建管處回應，北市建築工地均全面於昨下午在北市工地群組發送通知，要求所有使用塔式起重機的工地，立即進行加強自主巡視檢查，若有異常應立即通報；市民安全有賴市府各局處依權管法令共同維護，建管處管理建築工地施工期間的公共安全及公共交通，勞檢處則對於工地人員機具使用安全檢查做管理，並無議員所述互踢皮球情形。

    建管處指出，捷運沿線施工中工地計121處，其中臨高架段計32處，臨地下隧道計89處，工地位置及施工進度等相關資訊，建管處均已掌握，除要求使用塔吊工地自主巡檢結果於明日回報外，將立即啟動本季的建築工地總檢查，對於檢查不合格之工地，將依建築法等相關規定，處以罰鍰或勒令停工處分。

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