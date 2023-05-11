車輛不禮讓行人執法模糊 北市議員：警察說白癡才開單

北市議員李傅中武（左）質疑車輛不禮讓行人的路口執法標準有模糊空間。（取自台北市議會網站直播）

2023/05/11 19:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為洗刷行人地獄惡名，全國5月1日起展開「路口不停讓行人」執法，但北市議員李傅中武今質詢指出，路口狀況多，執法常有模糊空間，基層員警還跟他說白癡才會開單，因為有爭議性。市警局交通警察大隊長陳勇華說，處罰原則仍會視車輛是否禮讓行人，如果有禮讓都會從寬認定。

李傅中武今下午在議會交通部門質詢指出，依照警政署的路口取締原則，標準是車輛與行人要距離3個枕木紋寬，但他詢問員警執法原則，發現路口狀況是動態的，千變萬化，根本沒有一個統一標準，他質疑執法標準會不會讓警察同仁為了開單而開單。

李傅中武舉例，若2車緊貼著要左轉，第1車距離行人有6個枕木紋寬，結果第1車通過，第2車距離剩不到2個枕木紋，也跟著過，要不要被開單？北市交通局長謝銘鴻、交通管制工程處處長劉瑞麟、北市交通事件裁決所長蘇福智及陳勇華備詢時，4人都說要開單。

但李傅中武說，「員警都說不要開，白痴才開單」，對基層員警來說如果只針對第2車開單，就會被申訴「為什麼他（第2輛車駕駛）能走，我（第2輛車駕駛）不能走？，基層員警還說，「開單才是找麻煩，因為太含糊，後方車輛駕駛會說是緊連著前車才走。」

李傅中武再舉例，原本行人距離汽車6個枕木紋寬，但行人突然加速跑，導致僅剩不到3個枕木紋，謝銘鴻認為，汽車確實有停等，可不開單；陳勇華說，依照警政署標準，如果3公尺以上就要開單；劉瑞麟表示，如果啟動時距離6個枕木紋寬，應該不要開，蘇福智則說，如果沒有故意，應該不要開。

李傅中武表示，交通執法除了對人民宣導教育，執法者對於各樣態也應該要有一體性，執法沒有雙標、只有統一，他舉幾個例子，首長的認知跟答案就都不同，更難免員警會有雙標，政府不僅要保護行人，也要讓駕駛人知道哪些是符合處罰條例的樣態，執法不該有模糊空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法