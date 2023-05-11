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    北市人口今破250萬人可增第三位副市長？民政局：實際數字以6月初月報表為主

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    2023/05/11 17:58

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市人口近年嚴重流失，更在前台北市長柯文哲任內跌破250萬人門檻，導致市議員席次減少，副市長、副秘書長也從3人減為2人。台北市長蔣萬安上任後力拼增加人口，北市今天即時人口數一度出現250萬22人的數字。不過北市民政局表示，即時數字僅呈現當下人口數，仍可以有變動，實際人口數仍以6月初計算的月報表為主。

    依照地方制度法規定，直轄市政府可有2位副市長協助市長處理市政，直轄市人口若在250萬以上，可以增置1名副市長。市議員部分，直轄市人口扣除原住民人口200萬人以下，區域議員數不能超過55人，超過200萬人的直轄市，每增加10萬人口增加1席議員空間，區域議員數不能超過62人。

    民政局表示，即時人口數字只是呈現當下，數字仍可能變動，戶政事務所仍開放中，若當天有其他人遷入、遷出，一加一減，10分鐘後數字又可能改變，內政部不會用這種數字做為組織編制評估。各縣市人口數量計算都在月初計算上月底的人口月報表，今年1月份北市人口報表為248萬8043人；2月份為249萬133人；3月份為249萬4813人；4月份為249萬8488人。

    民政局分析，近來北市人口確實有增加趨勢，包括疫情期間人在國外遭除戶的市民，或是各縣市遷入的民眾。民政局指，當時台北市副市長人數要減少時，曾發文詢問內政部流程，同理可證若要增加副市長，也需要行文內政部，不過內政部也不會採納即時人口數字，一定是採納月初公布的定版數字。

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