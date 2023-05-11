前總統府資政李家同罹癌 不忘關心弱勢學童

曾任總統府資政的學者李家同今天在臉書發文，提到自己罹患攝護腺癌，他稱自己目前沒有任何不舒服之處，反而還請大家多多關心那些家境不好的孩子們。（資料照）

2023/05/11 17:03

〔中央社〕曾任總統府資政的學者李家同今天在臉書發文，提到自己罹患攝護腺癌，他稱自己目前沒有任何不舒服之處，反而還請大家多多關心那些家境不好的孩子們。

曾任清華大學教務長、靜宜大學校長、暨南國際大學校長等職的李家同，在退休後仍積極關懷偏鄉學童的教育，帶領博幼基金會，長年在台灣偏鄉地區為弱勢兒童提供免費課後輔導、免費學習扶助教材。

李家同今天在臉書發文提到，前些日子做了一次攝護腺切片檢查，今天醫生告訴他有攝護腺癌，至於癌細胞是否已經擴散，要看以後的檢查才知道，任何治療也要根據未來的檢查結果。

李家同表示，很多好友的關懷，使他有一些罪惡感，因為他實在沒有資格受到如此關懷，畢竟自己已經是85歲的老翁，攝護腺癌也不是什麼非常可怕的癌症，他本人目前沒有任何不舒服之處。

他覺得大家不妨多多關心那些家境不好的孩子們，他們沒有能夠回答問題的父母，也不能得到家教和補習班的幫助，學業程度遠遠落後於家境好的孩子們，這使他們沒有好的競爭力，不能靠政客關心他們，心地善良的人實在應該時時刻刻想到這些孩子。

對於自己的病況，李家同也說，猜測癌症還沒有太嚴重的擴散，理由是他還在若無其事地打網球，如果是癌末，大概打不成網球吧。

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