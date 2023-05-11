侯友宜稱中華民國前途2300萬人決定 林俊憲抓包抄襲民進黨綱

侯友宜強調，中華民國前途當然是由2300萬國民來決定。（資料照）

2023/05/11 12:18

〔記者陳政宇／台北報導〕新北市長侯友宜昨針對議員質詢時強調，中華民國前途當然是由2300萬國民來決定。對此，民進黨立委林俊憲今（11）日指出，侯友宜抄襲前高雄市長韓國瑜還不夠，居然連民進黨都抄，民進黨1999年通過《台灣前途決議文》，就主張「任何有關獨立現狀的更動， 必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定」。

新北市議會進行市政總質詢，民進黨議員戴瑋姍質詢時，問及對中國駐法大使盧沙野提到中國人決定台灣命運的看法；侯友宜回應，中華民國前途當然是中華民國國民2300萬人來決定。

對此，林俊憲今日透過臉書表示，1999年民進黨通過《台灣前途決議文》，前言提到台灣在經過總統直選後已是事實上（de facto）的主權獨立國家，目前國號為中華民國，並在第一條主張「任何有關獨立現狀的更動， 必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定」。

林俊憲說，前途決議文做為民進黨黨綱的一部分，20幾年來一直是民進黨對國家定位的最高指導原則，結果就這樣被侯友宜直接抄去，他不知道是該感謝侯友宜認同民進黨理念、還是如何。

林俊憲質疑，侯友宜「致敬」韓國瑜講杯水理論也就算了，連國家定位這麼重要的原則性問題也可以直接照搬對手的來用，真的讓人佩服，他歡迎侯友宜認同民進黨，但請侯先明確拒絕國民黨的「九二共識」。

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