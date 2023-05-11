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    上任滿100天 陳建仁談感觸最深的事

    行政院長陳建仁上任滿100天，行政院昨晚釋出專訪陳建仁影片，陳建仁今（11）日透過臉書羅列上任後推動的政策、修法及建設。（取自陳建仁臉書）

    行政院長陳建仁上任滿100天，行政院昨晚釋出專訪陳建仁影片，陳建仁今（11）日透過臉書羅列上任後推動的政策、修法及建設。（取自陳建仁臉書）

    2023/05/11 11:52

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁上任滿100天，行政院昨晚釋出專訪陳建仁影片，陳建仁今（11）日透過臉書羅列上任後推動的政策、修法及建設。陳揆指出，近來讓大家最有感的全民共享普發現金，已有超過2千1百萬人領取，這也是他擔任院長工作後，最深的感觸。看似簡單的每項業務，都需要許多溝通協調，這是擔任行政院長最關鍵的工作。

    陳建仁說，政院特別羅列這100天走過的行程、核定的重大建設、法案，要向大家報告的是，實際上這段時間推動的工作遠遠不只這些，像是治水、產業升級的工作就從未停歇，我們不斷在跟極端氣候賽跑，要趕在事情發生前做好準備，是每一任院長都要持續努力的事情。

    陳建仁指出，過去3年，全球面對疫情威脅，台灣在國人的團結之下，我們的防疫成績受到世界肯定。走過疫情，我們積極推動疫後特別條例，振興產業、觀光、經濟，更為未來布局，透過交通月票優惠推動大眾運輸工具的使用，也投入農業韌性、中小企業產業智慧化等工作。

    陳建仁表示，近來讓大家最有感的全民共享普發現金，已經有超過2千1百萬人領取，要感謝協助的部會、同仁、夥伴，政府獲得非常多民眾的肯定，反映這次發放作業非常親民簡便，這都是我們一起努力的成果。

    陳建仁強調，這也是擔任院長工作後，最深的感觸。看似簡單的每項業務，都需要許多的溝通協調，這是擔任行政院長最關鍵的工作，所有政策都有目標跟要解決的問題，但也會有成本與責任，怎麼讓政策可以照顧到需要的人，簡化過程並減少衝擊，一步一腳印逐步推進。

    他也特別感謝行政院副院長鄭文燦、部會首長、政委以及行政團隊與他一起努力，希望不只這100天，未來的每一天也要請大家一起打拚，共同打造溫暖堅韌的台灣。

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