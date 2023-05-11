朱立倫：下週宣布徵召最強總統參選人

國民黨主席朱立倫今日上午受訪時宣布，下週非常重要，國民黨會推出最強的（總統）候選人。（記者劉信德攝）

2023/05/11 11:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日上午受訪時宣布，下週非常重要，國民黨會推出最強的（總統）候選人，對於有民調顯示如果同樣對上民進黨總統參選人賴清德與民眾黨總統參選人柯文哲，前鴻海董事長郭台銘的民調支持度都要比新北市長侯友宜高一點，朱立倫則說，每一份民調國民黨都會參考，但會相信一些長期以來的民調趨勢，對於某些民調機構是否有帶風向或特定立場，也會加以考量。

媒體追問，如果侯、郭兩人民調接近，最後仍徵召侯友宜，是否擔心郭台銘出走？朱立倫未正面答覆，他只說，不論郭或侯，大家都有共同信心與決心要團結努力，共同面對2024選戰，也一定會支持最後獲得徵召的參選人，不會相信任何見縫插針或破壞團結，他並呼籲大家，任何破壞團結的事情都不要做。

針對柯文哲宣稱參選到底的機率為99.999999%，是否意味非綠整合破局？朱立倫則說，任何只要還有0.01%的機會，國民黨都會全力以赴，相信大家必須團結在一起，因為台灣民眾現在最期待的就是政黨輪替，民調顯示有超過半數以上的人都希望政黨輪替，既然大家都希望政黨輪替，讓台灣真正的民意展現出來，就必須團結在一起，他也相信最後會團結合作。

至於下週宣布總統徵召人選之前，是否會找郭台銘與侯友宜聊一聊？朱立倫則說，他與郭、侯兩人都隨時保持密切聯絡，最重要就是大家一起團結努力。

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