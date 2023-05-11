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    徐巧芯公布郭台銘私下談話 蘇巧慧：意外打臉造謠嘴臉

    徐巧芯直播公布郭台銘的私下談話錄音。（資料照）

    徐巧芯直播公布郭台銘的私下談話錄音。（資料照）

    2023/05/11 11:26

    〔記者陳政宇、翁聿煌／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘近日再度指控政府阻擋購買BNT疫苗，國民黨台北市議員徐巧芯日前直播公開郭在宴席談話的錄音檔，他坦言曾自願寫信給總統蔡英文「買疫苗，全家移民不選總統」承諾書。對此，民進黨立委蘇巧慧今（11）日直指，意外打臉造謠嘴臉。

    郭台銘積極爭取國民黨總統參選人提名，疫苗採購議題延燒，蘇巧慧今日透過臉書表示，去年名嘴造謠，指稱郭台銘為了採購BNT疫苗，曾被「黨政高層要求」簽署不參選2024總統的切結書，當時一干人跟著捕風捉影，攻擊當年盡心盡力協助完成採購與捐贈疫苗程序的政府。結果國民黨徐姓議員公布郭台銘私下談話錄音，意外揭露這段話是郭台銘自己要寫的，並非黨政高層要求。

    蘇巧慧進一步指出，錄音檔中的郭台銘在聚會中有一段話，「送給李大維的時候有，我說『我有寫』，我說『我自己寫』，『不是她叫我逼我寫』」，郭台銘席間至少強調四次自己是自願寫信 ，並非名嘴所說被迫寫下承諾。

    蘇巧慧說，短短一天內，國民黨和名嘴們就翻了兩次船，郭台銘友人的信證明當初擋疫苗的就是上海復星 ，而他買不到疫苗是因為疫苗原廠無法賣給政府以外的單位、徐姓議員的錄音則證明黨政高層強迫郭台銘切結是名嘴造謠。

    蘇巧慧也批評，國民黨和藍營名嘴兩年來造謠政府阻擋疫苗、造謠執政黨逼郭台銘承諾，傷害了全世界防疫表現最佳的防疫團隊，這些為了政黨利益和個人聲量的行為，真的令人非常氣憤。

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