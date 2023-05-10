世界設計之都閉幕7年 林延鳳爆仍燒錢348萬元維運「蚊子官網」

「2016年世界設計之都」已落幕7年，台北市議員林延鳳卻發現，市府至今竟仍委外辦理活動官網維運業務，歷年耗資金額逾348萬元。（取自台北世界設計之都官方網站）

2023/05/10 22:07

〔記者楊心慧／台北報導〕「2016年世界設計之都」已落幕7年，台北市議員林延鳳卻發現，市府至今仍委外辦理活動官網維運業務，歷年耗資金額逾348萬元，網頁更新內容乏善可陳，抽查單日點閱竟僅56人次，形同燒錢的「蚊子網站」；文化局說明，北市申請世界設計之都，按照國際組織「國際工業設計協會」規定，於辦理後維運網站十年，以持續推廣設計概念。

林延鳳質疑，雖然文化局主張是依照國際工業設計協會簽訂的2016年世界設計之都計畫主辦城市協議，要求網站持續運作最少10年，但2018年該活動主辦的墨西哥城、2014年南非開普敦，閉幕至今也都未逾10年，卻皆已找不到活動官網。

林延鳳指出，歷任市府也都未向議會說明，以致於在狂燒11億舉辦該活動後，讓後手繼續承接這價值348萬的爛攤子，把市民都當「盤子」，文化局既然耗費公帑，也應對該網站妥善維管，然而查閱該站「最新消息」，去年僅有9篇更新，平均一個月更新不到一篇之外，若以去年度維管費用98萬計算，形同一篇價值「破十萬」，字字「金玉良言」。

林延鳳發現，今年截至目前為止僅有2篇文章，而前述所有這兩年更新的內容，也都只是轉貼局內其他計畫的公告或文章，並非針對主題原創素材，在內容乏善可陳下，抽查該站4月27日單日點閱數，僅56人次，比在文化局上班的公務員總數都要少，是名副其實的「蚊子網站」。

北市文化局回應，台北市成功申辦後即依協議辦理，以遵守國際間約定，對於其他主辦城市活動結束後，對網站有不同的營運情形予以尊重，至於網站內容包含辦理設計補助、街角設計專案則以資訊發布、專案成果等更新於網站上，另預算也用於作業系統更新升級、提高資安等級，後續將檢視設計之都網站與文化局網站整併介接的可行性，以強化資安強度，並豐富網站內容。

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