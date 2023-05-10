高空塔吊掉落砸中中捷 北市要求全面加強巡檢

台北市建築管理工程處表示，目前列管捷運兩側的工地共121案，在中捷發生意外後，也立即要求所有使用塔式起重機的工地，立即加強自主巡視檢查。（資料照）

2023/05/10 21:53

〔記者何玉華／台北報導〕台中捷運今（10）天下午被高空作業掉落的吊臂砸中，造成乘客傷亡，台北市建築管理工程處表示，目前列管捷運兩側的工地共121案，工地開工前都已依法會同捷運局、捷運公司現勘，經審核同意才開工；在中捷發生意外後，也立即要求所有使用塔式起重機的工地，立即加強自主巡視檢查。

建管處指出，為確保高樓施工使用塔式起重機的安全性，兼顧勞工安全和公共安全，建築物開工前均須依「高樓施工使用塔起重機安全管理作業計畫」查核施工計畫書是否具備相關機關同意文件，包括勞工安全衛生文件和道路交通維持計畫，以維護公共安全。

建管處表示，對於捷運兩側的工地管理，目前列管121案。所有工地於開工前都已依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，起造人先會同捷運主管機關及捷運營運機構，辦理捷運設施現況調查及現況測量，提出與原設計保護捷運設施相符的施工計畫，續由建管處會商捷運局審核同意後始得開工。

在下午台中發生高空塔吊吊臂掉落事件後，建管處透過社群軟體工地群組，全面要求包括捷運沿線兩側的建築工地，若有使用塔式起重機，立即進行加強自主巡視檢查。如果有異常情況發生，應立即通報，以確保建築工地的施工安全。

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