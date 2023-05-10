詐領60萬補助 北市至善老人安養中心主任、組長認罪獲緩刑

北市至善老人安養中心主任周春珍、組長高麗馨，涉嫌詐領補助；北院考量兩人認罪，均給予緩刑機會。（資料照）

2023/05/10 19:28

〔記者溫于德／台北報導〕台北市至善老人安養護中心主任周春珍，涉嫌與養護中心行政組長高麗馨合謀，不實申報請領補助款，4年來不法所得合計60萬5000餘元。台北地院日前依共同犯使公務員登載不實等罪，判周10月徒刑、高2月，均緩刑2年，另須分別提供義務勞務60小時、40小時，並分別繳交公庫4萬元、1萬元。

全案緣於，北機站獲報，該養護中心於2014至2019年間，涉嫌不實申報請領「獎助公設民營老人福利機構服務費」補助，不法詐領金額約100餘萬元，涉及刑法詐欺及偽造文書等罪嫌。

經檢方指揮偵辦，調查局北機站去年搜索養護中心，約談周春珍等11人，後經檢方複訊，依詐欺、偽造文書等罪諭令周20萬元交保並限制住居、高10萬元交保；全案去年9月2日偵結起訴兩名被告。

北院認為兩人所為不該，但念在兩人均承認刑，且未因此獲有不法利益，依共同犯使公務員登載不實罪、詐欺取財罪，判周10月徒刑、高2月，均緩刑2年，另須分別提供義務勞務60小時、40小時，並分繳交公庫4萬元、1萬元；另沒收永和耕莘醫院因周的違法行為而取得不法利益60萬5000餘元。全案可上訴。

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