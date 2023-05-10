北市捷運禁限建範圍內建築工地 列管121案

依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第九條，禁限建範圍內的建築物申請相關執照時，檢具文件向主管建築機關申請，建管機關會商捷運主管機關審核同意後發給，圖為台北都會區大眾捷運系統兩側禁限建範圍。（圖取自台北市捷運工程局官網）

2023/05/10 21:46

首次上稿 18:26

更新時間 21:46（新增建管處清查結果）

〔記者何玉華、蔡亞樺／台北報導〕台中捷運沿線旁的高空工地，今（10）天中午高空塔吊的吊臂掉落，砸中行駛中的捷運列車，鋼樑刺穿車廂造成1死10傷，台北市府發言人殷瑋表示，台北市長蔣萬安要求捷運局及北捷貫徹禁限建規定、施工申請評估等各層面，慎防事故發生；台北市建築管理工程處晚間指出，目前列管捷運兩側的工地共121案，捷運局則因施工件數分派各工務所掌握，實際情況須再彙整。

蔣萬安在意外發生後，第一時間請台北捷運工程局、台北捷運公司與台中捷運公司聯繫，表達關切並提供協助；捷運局已應台中捷運要求，調動工程團隊協助處理受損隔音牆等問題。

殷瑋表示，依現行規定，在捷運周邊的施工都需要提出申請，也有禁限建規定。蔣萬安要求捷運局及北捷務必審慎貫徹禁限建規定、施工申請評估，以及派員監工等各個層面，慎防事故發生。尤其務必了解捷運及周邊的任何施工情形，注意安全狀況並進行宣導，一切以安全為首要原則。

但對捷運兩側禁限建範圍內目前是否有施工中的建築工地，捷運局、捷運公司都表示不知道，並指禁限建範圍內的施工，必須向建築管理工程處申請，建管處才會轉知捷運局。

依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第九條，禁限建範圍內的建築物申請相關執照時，檢具文件向主管建築機關申請，建管機關會商捷運主管機關審核同意後發給。建管處清查後再晚間指出，目前列管121案

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