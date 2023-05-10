「東湖發展中心」社會局長說不清挨批「死當」 北市議長戴錫欽動怒發火

台北市議會議長戴錫欽動怒不滿，市府首長到議會說明報告案無法切中要點，要求市府加強溝通。（取自台北市議會官網直播）

2023/05/10 17:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會今下午召開定期大會，二讀會審查「台北市東湖發展中心」一般提案，社會局長姚淑文上台說明，但不少議員聽完後表示聽不懂，批評局長回答根本是死當，當場暫擱，議長戴錫欽也說重話，直言案子到大會面對議員詢問，竟沒辦法切中要點仔細說明，對民政委員會不尊重，希望社會局跟議員加強溝通。

議會大會審查市府、議員的各項提案，議員陳政忠認為，東湖發展中心是重大委託案，還是要請市府說明，不要沒意見就通過。社會局姚淑文指出，東湖發展中心地下1、2樓規劃汽車停車場，1、2樓是市場及托嬰中心，3至5樓是老人日照中心、身障日間機構及小作所，9樓是托育資源中心及區民活動中心，預計8月竣工，後續社福設施要委託。

陳政忠聽聞後大罵，「你在講什麼？」講的跟送審資料完全沒有符合，社會局就說明委託是4、5樓是依什麼法規送審、日照中心經營方向是什麼，還講到地下室、市場，風馬牛不相及，連審查都不懂，他要求暫擱。議員洪健益批評，2樓將超市、托嬰中心放在一起，根本是爛計畫。

議員李建昌說，整棟大樓標到底是標給民間財團，還是各樓層委託出去？局長的回答講法連補考的機會都沒有、是死當，聽的很納悶。議員王孝維指出，該案還沒拿到使照，就把所有東西委託出去，是否符合採購法，從1樓委託到9樓好像不太對，他希望能多一點了解。

議員吳世正支持暫擱，他批評局長說明很「掉漆」，整棟樓是委託一個單位怎麼可以這樣，從沒聽過，如果社會局只管4、5層樓，說明4、5樓就好，講到其他樓層很奇怪，希望相關局處講清楚。戴錫欽最後裁示暫擱，並嚴肅表示該案已經在民政委員會審查通過也同意，到大會接受議員詢問，竟然沒辦法切中要點、仔細說明，坦白講這是對民政委員會的不尊重，希望市府能夠加強溝通，把案子說明清楚。

姚淑文會後受訪表示，東湖發展中心為內湖321K01停車場改建計畫，興建地下3層、地上9層的綜合大樓，主辦機關是北市停車管理工程處，因為許多議員關心此案的規劃，她原意是想在議場清楚說明各樓層的用途，她會再花時間說明讓議員更了解。

台北市議會定期大會，審查市府、議員各項提案。（記者蔡亞樺攝）

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