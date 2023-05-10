賴清德：挺住專制威脅 在民主道路壯大台灣

民進黨主席賴清德。（資料照）

2023/05/10 16:55

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長陳建仁今就任滿100天、蔡英文總統也將於5月20日執政滿7週年，民進黨主席賴清德今在中執會表示，在此重要時刻，台灣在民主隊伍沒有缺席，且要珍惜世界支持台灣的民主力量、與其並肩作戰，現在的重要使命就是用民主力量挺住專制威脅，持續在民主道路壯大台灣。

根據民進黨發言人張志豪轉述，賴清德致詞指出，感謝陳揆肩負推動國政的重責大任，面對國內外的各種挑戰處置得宜，感謝陳院長跟行政院的團隊，也感謝立法院總召柯建銘率領立院黨團的支持，後續希望立法、行政能夠共同合作，回應人民深刻的期待。

賴清德說，國際局勢在民主跟極權兩個陣營，態勢已趨於清楚，特別是這段時間以來，印太地區成為世界各國注入民主跟和平的區域，不論是美國、日本、韓國等民主陣營的國家，團結的力道越來越大，大家共同的目標就是要用民主的力量，戰勝專制的威脅。

賴清德強調，在如此重要的時刻，台灣在民主隊伍中沒有缺席，且更要團結合作，珍惜來自世界支持台灣的民主力量，不論是各國前任或現任的政府官員、國會議員，以及世界關注台灣、台海和平的台灣民主發展組織，我們都應該和其並肩作戰，共同努力。

賴清德說，過去我們堅持民主、推翻獨裁政權，現在我們的重要使命就是要用民主的力量挺住專制的威脅，持續在民主的道路上壯大台灣，我們一起加油。

此外，據轉述，民進黨秘書長許立明在黨務報告時提及，面對明年大選民進黨有2條路徑，首先是就行政院長陳建仁就任100天及蔡英文總統就職滿7年協助彙整政績並正面宣傳；另方面持續關注國民黨總統提名郭台銘、侯友宜的「郭侯之爭」，以及民眾黨主席柯文哲登記參選的後續狀況。

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