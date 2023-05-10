為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    武肺疫情趨緩 海基會：中配辦理文書驗證、返鄉需求暴增

    海基會副秘書長蔡孟君（左六）與桃園市新住民文化交流協會合影。（海基會提供）

    海基會副秘書長蔡孟君（左六）與桃園市新住民文化交流協會合影。（海基會提供）

    2023/05/10 16:50

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日舉辦「關懷兩岸婚姻家庭活動」與中配團體交流座談，並關懷3位中國籍配偶姊妹的事業發展與生活情況。海基會副秘書長蔡孟君表示，疫情趨緩，兩岸交流逐漸熱絡，中配辦理文書驗證與返鄉的需求暴增，海基會是中配最堅強的後盾，隨時提供即時周到的服務。

    母親節前夕，海基會與陸委會、移民署前往桃園市平鎮、大溪，拜會「桃園市新住民文化交流協會」，前往由中配經營的JC精彩鹿咖啡、川耗仔食府、眾生老人長照中心等地。

    蔡孟君指出，桃園市新住民文化交流協會成立4年來，會員人數已超過500人。除服務新住民外，協會也積極協助政府宣導政策、辦理職訓課程、舉辦公益活動，將新住民的心凝聚在一起，融入台灣社會。

    桃園市新住民文化交流協會榮譽理事長牛春茹說，疫情過後，很多中配姊妹有證件逾期、返鄉困難等問題，非常感謝海基會的協助。

    牛春茹提及，桃園有超過6萬的新住民，協會的服務對象不分族群，有許多幹部投入服務工作都超過10年以上，非常有愛心、善心。

    海基會表示，交流座談過程中，中配姊妹提出有關稅務、入出境、文書驗證等各方面的問題，海基會、陸委會、移民署皆當場詳細說明並提供後續協處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小三通擴大開放 國人及其中配、子女可中轉來台
    2023/03/17 05:30

    小三通擴大開放 國人及其中配、子女可中轉來台
    小三通中轉 開放中配搭乘
    2023/03/14 05:30

    小三通中轉 開放中配搭乘

    親子宅也能兼具熟齡宅？機能是關鍵
    中配墜樓亡 女室友中16刀喪命
    2023/01/30 05:30

    中配墜樓亡 女室友中16刀喪命
    中配曾怨遭騙400萬 送染劑說「用不到了」
    2023/01/30 05:30

    中配曾怨遭騙400萬 送染劑說「用不到了」

    LOVE MOM！統一集團與您一起 對媽媽大聲說愛
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播