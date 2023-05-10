武肺疫情趨緩 海基會：中配辦理文書驗證、返鄉需求暴增

海基會副秘書長蔡孟君（左六）與桃園市新住民文化交流協會合影。（海基會提供）

2023/05/10 16:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日舉辦「關懷兩岸婚姻家庭活動」與中配團體交流座談，並關懷3位中國籍配偶姊妹的事業發展與生活情況。海基會副秘書長蔡孟君表示，疫情趨緩，兩岸交流逐漸熱絡，中配辦理文書驗證與返鄉的需求暴增，海基會是中配最堅強的後盾，隨時提供即時周到的服務。

母親節前夕，海基會與陸委會、移民署前往桃園市平鎮、大溪，拜會「桃園市新住民文化交流協會」，前往由中配經營的JC精彩鹿咖啡、川耗仔食府、眾生老人長照中心等地。

蔡孟君指出，桃園市新住民文化交流協會成立4年來，會員人數已超過500人。除服務新住民外，協會也積極協助政府宣導政策、辦理職訓課程、舉辦公益活動，將新住民的心凝聚在一起，融入台灣社會。

桃園市新住民文化交流協會榮譽理事長牛春茹說，疫情過後，很多中配姊妹有證件逾期、返鄉困難等問題，非常感謝海基會的協助。

牛春茹提及，桃園有超過6萬的新住民，協會的服務對象不分族群，有許多幹部投入服務工作都超過10年以上，非常有愛心、善心。

海基會表示，交流座談過程中，中配姊妹提出有關稅務、入出境、文書驗證等各方面的問題，海基會、陸委會、移民署皆當場詳細說明並提供後續協處。

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