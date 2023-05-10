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    首頁　>　臺北市

    朱立倫稱阻擋疫苗已成事實 蔡政府還要再狡辯

    國民黨主席朱立倫10日主持中常會，發表談話時批評陳內閣施政缺失。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席朱立倫10日主持中常會，發表談話時批評陳內閣施政缺失。（記者張嘉明攝）

    2023/05/10 16:20

    〔記者施曉光／台北報導〕針對前鴻海董事長郭台銘近日質疑蔡政府當年阻擋疫苗進口，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時指出，當台灣疫情嚴峻時，民間企業包括鴻海、台積電以及慈濟等民間團體要捐贈疫苗，蔡政府是多麼的冷酷、無情，政府阻擋疫苗已經成為事實，不論是郭台銘所言或民眾認知，政府都應該謙卑反省，而不是狡辯、抹黑，這時候政府還要再辯解嗎？

    朱立倫痛批，這樣冷酷無情、軟弱無能的政府，只要大家團結一心，以民主的手段，讓國民黨重返執政、立法院過半，就能展現民意，帶給台灣溫暖的光明與未來。

    朱立倫表示，今天是陳內閣就職100天的日子，當初陳內閣上任，換湯不換藥，延用原有內閣成員，行政院長陳建仁宣稱是堅忍、溫暖的內閣，但這100天來執政當局不但沒有溫暖，還冷酷無情，是一個既無情又無能的內閣，這兩天大家最關心台灣成為「行人地獄」，政府官員卻說要100年才能解決問題，如果要100年才能還給行人一個安全、舒適的空間，那就換黨執政。

    朱立倫說，台灣經濟成長率創下14年來單季衰退最高紀錄，民進黨執政無能，帶給大家一個低薪、過勞、通膨以及經濟率退之島，這是一個溫暖內閣？社會詐騙案層出不窮，任何人都有機會接到詐騙訊息，政府卻無能解決，而高官們卻與詐騙集團站在一起，這是一個大有為、溫暖政府應該做的事情？

    朱立倫接著又說，國防、外交更是無能，國軍最近有4000多人退出志願役，這是超過一個旅的兵力，蔡政府不但招不到人才，還讓志願役年輕人看出政府無能，執政當局現在還要把警察變「第二陸軍」、海巡變成「第二海軍」，這是溫暖內閣該做的事？

    朱立倫說，蔡政府讓邦交國一個個丟掉，只會做大內宣，這個換湯不換藥的內閣，已經變成無情內閣。

    國民黨發言人林家興也抨擊，從媒體揭露的BNT大股東與前鴻海董事長郭台銘的私人往來郵件，以及衛福部今日公布文件內容，都足以自證民進黨政府因要求「獨立的台灣政府」的名義、不尊重國際代理商及相關規定，才導致BNT疫苗進口受阻，民進黨應向無辜台灣百姓深深謝罪！

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