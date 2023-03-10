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    恢復兩岸10航點是為了蔡總統訪美？ 陳建仁：解讀錯誤

    行政院長陳建仁（中）答詢說，兩岸通航點的開放，實際上是因應疫情管控、台商台生需要。（記者方賓照攝）

    行政院長陳建仁（中）答詢說，兩岸通航點的開放，實際上是因應疫情管控、台商台生需要。（記者方賓照攝）

    2023/03/10 18:38

    〔記者吳書緯／台北報導〕為恢復兩岸健康有序交流，陸委會宣布，3月10日起恢復10個兩岸空運客運定期航點。國民黨立委萬美玲今天在立法院院會質詢說，外界認為，此舉是為了總統蔡英文4月出訪美國釋出善意。行政院長陳建仁答詢說，解讀錯誤；兩岸通航點的開放，實際上是因應疫情管控、台商台生需要。

    萬美玲今天質詢，昨天開放兩岸10個空運客運定期航點的理由。

    陳建仁說，有幾個很重要理由，第一個是台灣疫情管控相當不錯，而且現在全民都有集體免疫力，開放國門、二二八假期之後，疫情穩定控制之中，很多國人有需求，台商、台生有返國需求，讓他們能夠順利回國，再加上清明節要到了，每一個人都希望慎終追遠，回來祭拜祖先，所以就開始考慮，因為防疫做得不錯，也可以開始來開放。

    萬美玲接著說，但外界解讀是因為蔡英文4月要出訪美國，所以先釋出善意。陳建仁馬上回應，「解讀錯誤啦」，蔡總統的出訪行程安排，總統府會在確定後跟大家來說明，考慮兩岸通航點的開放，實際是因應疫情管控、台商台生需要，至於中國旅客來台觀光一事，中國到現在為止，都沒有開放旅行團到台灣，這就是他先前講「口惠而不實」的理由。

    萬美玲追問，如果中國開放中客來台觀光，台灣是否會跟進。陳建仁說，中客來台這件事情，如果觀光的話，符合入境條件，「我們就是歡迎」。

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