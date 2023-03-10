傳金門二膽失蹤上兵游泳到中國 國防部長邱國正：要再確認

外傳昨天失蹤的陸軍金防部二膽守備隊陳姓上兵游泳到中國，因為體力不支被獲救，國防部長邱國正今天下午回應，有聽到幕僚提及，但還需要確認，還沒有正式被告知。（記者方賓照攝）

2023/03/10 17:24

〔記者吳書緯／台北報導〕外傳昨天失蹤的陸軍金防部二膽守備隊陳姓上兵游泳到中國，因為體力不支被獲救，國防部長邱國正今天下午回應，有聽到幕僚提及，但還需要確認，還沒有正式被告知。

今天下午傳出二膽守備隊陳姓上兵尋獲的消息，適逢立法院院會今對行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告繼續質詢，約下午4時35分左右，立法院長游錫堃宣布本日會議結束，邱國正走出議場時被大批媒體包圍，詢問目前狀況。

邱國正首先說，「剛剛聽講好像有，好像有發覺，但我要確認一下，我還沒有正式被告知」。

媒體追問國防部昨日就有掌握此情況嗎？邱國正表示，掌握是一種臆測，沒有確認之前，都猜測各種可能，沒有對外肯定講，就是因為沒有確認，因為話一講出來，要是最後結果不一樣，「我承擔不起來」。

媒體關切對於這位陳姓上兵的處置情況；邱國正說，還沒有認定逃兵，也呼籲媒體不要冠上逃兵的說法，「我可沒有講他逃兵」，要看是什麼原因，等人找到，經過確認、查證，才能取得公信力。

至於傳出陳姓上兵穿著救生衣被救，邱國正說，救生衣怎麼來的也要查證，何況現在真的不能確定，他一再強調這種事情發生「我不能夠臆測有哪幾種可能性」，不對外講的原因是因為萬一結果是在可能性之外，所以要料敵從寬，可能性通通列進去，也要看徵候，沒有界定陳姓上兵是逃亡，又或是感情或債務因素，所以沒有講得很清楚，不敢篤定講。

邱國正說，第一個查槍械有沒有少，部隊管教有沒有問題，跟同袍相處怎麼樣，都有問過但沒有發布，因為是單方面的問，找到陳姓上兵以後再詢問做印證，確定以後自然會跟外界說明，這年頭沒有任何事情可以跟外面隱瞞。

邱國正說，為什麼很多事情一發生他就說「依法究辦」，代表他不吃案、沒有隱瞞，但是依法究辦最重要就是，有一分證據講一分話，就是這個原因。

至於是否會去外離島視察穩定軍心，邱國正表示，只要有時間就很樂意去，跟部隊接近總是好的。

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