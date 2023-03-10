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    不評論密克羅尼西亞想建交 外交部暗指中國做了「這些事」

    密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）。（取自密克羅尼西亞聯邦政府網站）

    密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）。（取自密克羅尼西亞聯邦政府網站）

    2023/03/10 16:56

    〔記者楊丞彧／台北報導〕《外交家》（The Diplomat）雜誌今（10）日報導，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交。外交部今日下午回應，已掌握相關報導內容。

    外交部指出，自中國去（2022）年與索羅門群島簽訂安全協議以來，中國於太平洋區域擴張勢力的野心昭然若揭，已引起印太區域及世界主要國家的高度關切。

    外交部提到，密國總統於信中大篇幅詳述密國遭受中國政治戰（Political Warfare）及灰色地帶動作（Grey Zone Activities）的影響，以及中國在密國及外交場域的惡劣行徑，足以證明中國威權主義對外擴張手段。民主陣營必須團結一致，共同阻止威權擴張損害全球的利益。

    外交部表示，廣結善緣、爭取與理念相近的國家交往一向是我國外交工作的目標之一。對於報導中引述我國與個別國家的接觸，外交部不予評論。相對於中國惠而不實的承諾，以及「一帶一路」大而無當的工程，我國向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan can help」的精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。

    外交部強調，我國未來樂願以台灣模式協助密國發展，嘉惠密國人民福祉，並尊重及歡迎密國與我國拓展雙邊關係。

    外交部重申，台灣與關注太平洋區域和平之理念相近國家共享民主、自由、人權、法治等核心價值。我國作為印太地區負責任的成員，將持續與全球理念相近的國家攜手合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序，以促進印太地區的自由、開放、穩定、繁榮。

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