辜寬敏將長眠故鄉鹿港 追思紀念會4/23在台北

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏2月27日於台北榮總辭世，享耆壽97歲，今天下午進行移靈儀式，車隊行經台灣制憲基金會址時，停留數分鐘供民眾哀悼。（記者王千豪攝）

2023/03/10 16:33

〔記者王千豪／台北報導〕總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏2月27日於台北榮總辭世，享耆壽97歲。今天下午進行移靈儀式，移靈車隊從陽明山住家出發，行經至台灣制憲基金會址時，基金會執行長林宜正率領群眾向辜寬敏致哀悼詞，場面哀戚。林宜正受訪表示，辜寬敏火化後暫時安置台北，待鹿港方面準備好後，才長眠於故鄉。基金會也將於4月23日在台北舉辦追思紀念會。

辜寬敏移靈車隊今天下午從陽明山住家出發，民進黨立委羅致政、前民進黨立委姚文智，以及約莫60多位身著白色衣服的民眾到台灣制憲基金會址等待移靈車隊。當車隊行經台灣制憲基金會址時，林宜正率領群眾向辜寬敏致哀悼詞，並由基金會同仁最後一次向辜寬敏報告「台灣在國際情勢發展面臨的問題」後，車隊才緩緩駛離，場面相當哀戚。

林宜正表示，辜先生期待，他的生後可以回到故鄉鹿港，所以今天是辜先生在人世間做最後一次的巡禮，他回到他生長的地方大稻埕，他也到苦心創辦的台灣制憲基金會，他還去看一手創建的漁業公司，之後在二殯火化，火化之後會暫時安置在台北，等鹿港方面準備妥當後，再把辜先生移回鹿港，「這是他期待的人生最後一段路」。

林宜正指出，台灣制憲基金會預定在4月23日於台北舉辦追思紀念會，屆時會邀請跟辜先生志同道合，一起在為台灣打拚道路上，曾經協力合作過的夥伴，以及更多景仰辜先生，願意接續辜先生一生志業的朋友，在4月23日來參加追思紀念會，地點確定之後，會再跟外界報告。

羅致政受訪表示，他在本土社團時就跟辜寬敏有非常密切的互動，包括在台灣社時期，當時有一個搶救台灣行動聯盟，台灣319鄉鎮走透透，辜寬敏幾乎每一場都到；前總統馬英九執政後，為了要喚醒台灣人對台灣的意識，他非常辛勞全台灣走透透。

羅致政提到，辜寬敏覺得民進黨雖然失去政權，但必須要為重返執政準備，於是指示他成立新台灣國策智庫，召集扁政府時代的政務官，重新檢討執政的成效，同時對執政的方向做了規劃跟檢討。在這段期間，辜寬敏也經常性到智庫跟學者專家、前官員對話跟交流。

前民進黨立委姚文智表示，辜寬敏這一生可以說是台灣紳士的典型，他也是非常堅定、執著、果敢的男子漢，他這一生追求國家人民幸福所留下的身影，值得我們追思憑弔。

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