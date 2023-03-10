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    首頁　>　臺北市

    不怕瘋欉！種苗場攜手亞蔬中心培育新品種小番茄 抗病還耐熱

    種苗亞蔬25號的小番茄果實呈現討喜的橘紅色，具有抗捲葉病、青枯病等特質。（記者楊媛婷攝）

    種苗亞蔬25號的小番茄果實呈現討喜的橘紅色，具有抗捲葉病、青枯病等特質。（記者楊媛婷攝）

    2023/03/10 17:08

    〔記者楊媛婷／台北報導〕去年我國小番茄植株遭受嚴重黃化捲葉病毒病（簡稱捲葉病，俗稱「瘋欉」），農委會種苗場和亞蔬-世界蔬菜中心合作培育可耐捲葉病、青枯病、萎凋病且耐熱的橙果小番茄品種「種苗亞蔬25號」，不僅抗病還耐熱，平均產量有望比一般小番茄更高，管理成本還會更低。

    番茄是近年大受民眾喜愛的水果之一，台灣番茄栽種面積約4103公頃，種苗場場長張定霖表示，其中小番茄栽種面積約1200公頃，去年我國小番茄發生瘋欉等情況，影響番茄產量跟農民收益，超過1百公頃的番茄受害，農損達3億元，種苗場和亞蔬中心費時12年培育出「種苗亞蔬25號」，可更抗病與耐熱，是目前國內相對最抗病與耐熱的品種，溫度可耐到攝氏32度，較現行耐熱小番茄可耐熱到30度來說更高，目前春作收穫面積每公頃約46公頃、秋作可以到69公頃，他表示目前種子已經可以量產。

    張定霖進一步指出，種苗亞蔬25號從育苗到採收約95-100天，栽種出的小番茄果實約20克，差不多一口一顆、方便食用，並且具有豐富的胡蘿蔔素，並且具有一定甜度，也因為果實較堅硬，更耐儲運，他說目前種子已經可進入商產，並且已在逐步推廣，預計年底一般民眾就有望於民生市場買到。

    農委會種苗場和亞蔬-世界蔬菜中心合作合作開發可耐捲葉病、青枯病、萎凋病且耐熱的橙果小番茄品種「種苗亞蔬25號」。（記者楊媛婷攝）

    農委會種苗場和亞蔬-世界蔬菜中心合作合作開發可耐捲葉病、青枯病、萎凋病且耐熱的橙果小番茄品種「種苗亞蔬25號」。（記者楊媛婷攝）

    種苗場場長張定霖表示，小番茄成熟時蒂頭會呈現些微黃色，這代表是真正的「在欉紅」。（記者楊媛婷攝）

    種苗場場長張定霖表示，小番茄成熟時蒂頭會呈現些微黃色，這代表是真正的「在欉紅」。（記者楊媛婷攝）

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