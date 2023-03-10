防堵電信網路詐欺 高檢署開會決議成立聯繫窗口

高等檢察署。（資料照）

2023/03/10 16:54

〔記者王定傳／台北報導〕為了遏阻電信網路詐欺犯罪，高檢署今召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為研商會議」，會中針對申辦大量門號的企業用戶設置有效「防詐風險控管措施」、「建立客戶風險分級制度」、「一門號遭通報涉詐，其他申請門號併同斷話」、「涉詐門號所有人應限制其再行申辦行動電話門號」等，以及將上述規定「列入電信管理法規範及行動寬頻服務契約」等議題廣泛交換意見，並決議由高檢署、國家通訊傳播委員會及台灣電信產業發展協會成立聯繫窗口。

高檢署指出，不法分子常以虛設行號大量申辦行動電話門號，向被害人大規模發送詐欺簡訊，或用來接收一次性密碼（OTP）使用以遂行後續詐欺行為。檢警調已多次查緝相關犯罪，例如：桃園地檢署偵辦企業申辦大量行動電話門號，提供詐騙集團發送詐欺簡訊達1千1百萬則幫助詐欺案件、新北地檢署起訴以商號名義申辦行動電話門號為詐欺集團收受認證幫助詐欺案件，現場查獲SIM卡達1萬個、台北地檢署辦理以公司名義大量申辦800餘支行動電話門號提供認證，從事違反著作權等相關犯罪。

高檢署因此於今日召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為研商會議」，除邀請檢警調機關外，亦邀請電信事業主管機關國家通訊傳播委員會、電信產業代表台灣電信產業發展協會等與會，希望透過司法及行政、公與私部門的溝通交流，找出有效的策進作為。

高檢署指出，會中針對申辦大量門號企業用戶設置有效的「防詐風險控管措施」、「建立客戶風險分級制度」、「一門號遭通報涉詐，其他申請門號併同斷話」、「涉詐門號之所有人應限制其再行申辦行動電話門號」、「電信事業建立聯防機制」，並將上述規定「列入電信管理法規範及行動寬頻服務契約」等議題廣泛交換意見。

會議決議由高檢署、國家通訊傳播委員會及台灣電信產業發展協會成立聯繫窗口，期能迅速回饋查緝犯罪層面所發現的相關問題，以共同遏阻電信網路詐欺犯罪。

高檢署表示會持續統合所有檢察及司法警察機關，落實行政院「新世代打擊電信網路詐欺策略行動綱領」懲詐的各項作為外，並積極研究各類型電信網路詐欺犯罪所運用的科技、金融及電信工具，彙集查緝層面所發現的各面向議題，並與主責「識詐」、「堵詐」、「阻詐」的行政主管機關隨時交流，以結合政府各機關力量全面打擊電信網路詐欺犯罪，確保民眾財產安全。

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高檢署今日召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為研商會議」。（高檢署提供）

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