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    馮世寬：抗戰剿匪的黃埔校友都戰死 中共怎麼辦校友會

    退輔會主委馮世寬。（資料照）

    退輔會主委馮世寬。（資料照）

    2023/03/10 15:59

    〔記者吳書緯／台北報導〕有多個退伍軍方社團正號召500名陸軍官校校友，赴中國參加黃埔軍校建校99週年活動。對此，退輔會主委馮世寬今坦言，對這件事還不太瞭解，並質疑中共怎麼會辦黃埔校友會，強調現今留在中國大陸的黃埔校友都是投降的，因為效忠蔣介石總統打抗戰、剿匪的黃埔校友都已戰死。

    立法院院會今對行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告繼續質詢。馮世寬下午進入議場前，被媒體詢問有關網路號召500名陸軍官校畢業校友赴中國旅遊並參加「黃埔建軍九九週年活動」一事的看法。

    馮世寬聞言後，先是驚訝出聲表示「不會吧！真的嗎？那應該是他們邀請我才對」，並坦承對這件事情還不太瞭解。

    隨後媒體向馮世寬再度解釋，陸軍軍官學校校友總會有嚴正申告，有很多黃埔軍校校友想參加，陸軍官校擔心變成統戰陰謀。

    對此，馮世寬先說，「我又怕講話傷到人」，中共怎麼去辦這個黃埔校友會呢？並指出中國現存的黃埔校友，在他心目中效忠蔣介石總統打抗戰和剿匪的都戰死了，現在在那邊的「都是投降的吧」。

    空軍官校畢業的馮世寬透露，我方正在籌備黃埔軍校建軍100周年，他非常支持這個活動，他個人也有贊助，並強調不是退輔會贊助。

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