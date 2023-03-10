防疫險保戶注意！染疫輕症3/20起不列法定傳染病 「住院」才通報病例

20日起新制上路後，通報病例的定義將會調整。（指揮中心提供）

2023/03/10 14:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨天（9日）宣布，本月20日起染疫「輕症免通報、免隔離」，連帶引發確診者病例定義、也讓保險業緊張「屆時怎樣才算確診者」。指揮中心今天公布病例定義調整，需病況惡化到住院才列入病例並通報，一般輕症病患「就不列入」。

根據指揮中心公布的「病例定義調整」內容，待20日新措施上路後，確診病例的臨床條件將改為發燒≧38℃或有呼吸道症狀後14天內出現肺炎需氧氣治療或其它併發症，因而住院（含急診待床）或死亡者。

確診的檢驗條件也刪除「家用快篩及家用PCR陽性」，也就是若輕症的民眾使用家用快篩陽性，但不符合重症需住院的臨床條件就不會被通報，也就不列入武肺確診病例。

許多民眾有保防疫險，但防疫險定義的武肺確診包括是法定傳染病、或是第四類或第五類法定傳染病，若輕症不需要通報，也就是不會被列入法定傳染病，就不會被列入病例、可能影響民眾的保險求償。

指揮中心昨天公布，本月20日起，符合COVID-19併發症（中重症）條件的民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法