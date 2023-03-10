為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    南台灣30年大旱 賴瑞隆籲編700億特別預算降低漏水率

    立委賴瑞隆10日舉行「因應極端氣候及水情壓力，700億改善至10%漏水率」記者會。（記者塗建榮攝）

    立委賴瑞隆10日舉行「因應極端氣候及水情壓力，700億改善至10%漏水率」記者會。（記者塗建榮攝）

    2023/03/10 16:01

    〔記者陳政宇／台北報導〕台灣南部面臨30年來最嚴峻水荒，民進黨立委賴瑞隆今（10）日呼籲，政府應編列新台幣700億元特別預算，將全台漏水率由現在的13.1%降至10%，並在2029年完成目標；他認為，鑒於南部地區開源較困難，更應強化節流、改善漏水率，盼優先汰換南部老舊自來水管線，保障用水穩定無虞。

    賴瑞隆今日召開「因應極端氣候及水情壓力，700億改善至10%漏水率」記者會，並邀請經濟部水利署副署長黃宏莆、台灣自來水公司總經理李嘉榮與會。

    賴瑞隆指出，目前全台漏水率是應該加以重視的問題，2022年統計全台漏水率平均為13.1%，全年漏水量約4億1518.75萬噸，相當於27座阿公店水庫或4.6座南化水庫蓄水量，約減少每日供水量113.75萬噸，高漏水率直接墊高台水公司的出水成本以及耗損民生用水的庫存量，故政府應重視漏水率問題。

    賴瑞隆進一步表示，台水公司每日提供高雄供水量約為141萬噸，但每日漏水量約有14萬噸，對於水源吃緊的高雄是重大損失，行政院應編列特別預算，全面推動老舊管線汰舊換新，強化供水系統穩定。

    黃宏莆說明，水利署每天監看水情並提出因應措施，目前北部和中部的水情較穩定，南部相對緊繃，嘉義和高雄已亮黃燈，台南則是橘燈，經濟部3月1日已對此成立旱災中央災害應變中心，並持續推動「南部穩定供水抗旱計畫」。

    黃宏莆指出，台水公司自102至113年間辦理「降低漏水率計畫」，去年度漏水率已降至13%，預計明年將達12%，也期望120年能降到10%。

    至於，漏水率應如何改善？李嘉榮表示，我國早期埋設的管線是採用塑膠等較「經濟」的管種，且已使用3、40年，承受壓力後較易破損漏水，目前已陸續辦理管線汰換；此外，台水也持續加強水壓管理和分區管理，優先找出漏水較嚴重的區域。

    李嘉榮說，「降低漏水率計畫」經費目前全由台水自行籌編，若要繼續將漏水率降至10%以下，預估下期計畫需700億元經費，盼政府挹注預算協助，台水也會全力進行改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北水暗酸台水漏水率造假 台水敦厚回：數據有核實、很虛心改善
    2021/04/19 18:34

    北水暗酸台水漏水率造假 台水敦厚回：數據有核實、很虛心改善
    暗酸台水？北市漏水率「較誠實」才輸新北、台南
    2021/04/19 13:56

    暗酸台水？北市漏水率「較誠實」才輸新北、台南

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    基隆漏水率全台最高 水公司：細分106區抓漏
    2021/03/24 18:53

    基隆漏水率全台最高 水公司：細分106區抓漏
    搶救台中漏水率 光明、光華里汰管1500戶受惠
    2021/03/23 18:22

    搶救台中漏水率 光明、光華里汰管1500戶受惠
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播