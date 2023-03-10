南台灣30年大旱 賴瑞隆籲編700億特別預算降低漏水率

立委賴瑞隆10日舉行「因應極端氣候及水情壓力，700億改善至10%漏水率」記者會。（記者塗建榮攝）

2023/03/10 16:01

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣南部面臨30年來最嚴峻水荒，民進黨立委賴瑞隆今（10）日呼籲，政府應編列新台幣700億元特別預算，將全台漏水率由現在的13.1%降至10%，並在2029年完成目標；他認為，鑒於南部地區開源較困難，更應強化節流、改善漏水率，盼優先汰換南部老舊自來水管線，保障用水穩定無虞。

賴瑞隆今日召開「因應極端氣候及水情壓力，700億改善至10%漏水率」記者會，並邀請經濟部水利署副署長黃宏莆、台灣自來水公司總經理李嘉榮與會。

賴瑞隆指出，目前全台漏水率是應該加以重視的問題，2022年統計全台漏水率平均為13.1%，全年漏水量約4億1518.75萬噸，相當於27座阿公店水庫或4.6座南化水庫蓄水量，約減少每日供水量113.75萬噸，高漏水率直接墊高台水公司的出水成本以及耗損民生用水的庫存量，故政府應重視漏水率問題。

賴瑞隆進一步表示，台水公司每日提供高雄供水量約為141萬噸，但每日漏水量約有14萬噸，對於水源吃緊的高雄是重大損失，行政院應編列特別預算，全面推動老舊管線汰舊換新，強化供水系統穩定。

黃宏莆說明，水利署每天監看水情並提出因應措施，目前北部和中部的水情較穩定，南部相對緊繃，嘉義和高雄已亮黃燈，台南則是橘燈，經濟部3月1日已對此成立旱災中央災害應變中心，並持續推動「南部穩定供水抗旱計畫」。

黃宏莆指出，台水公司自102至113年間辦理「降低漏水率計畫」，去年度漏水率已降至13%，預計明年將達12%，也期望120年能降到10%。

至於，漏水率應如何改善？李嘉榮表示，我國早期埋設的管線是採用塑膠等較「經濟」的管種，且已使用3、40年，承受壓力後較易破損漏水，目前已陸續辦理管線汰換；此外，台水也持續加強水壓管理和分區管理，優先找出漏水較嚴重的區域。

李嘉榮說，「降低漏水率計畫」經費目前全由台水自行籌編，若要繼續將漏水率降至10%以下，預估下期計畫需700億元經費，盼政府挹注預算協助，台水也會全力進行改善。

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